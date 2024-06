Uomini e Donne, Ludovica Valli sui social: "Fatevi aiutare, non c'è niente di male se..."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, è intervenuta sui social per parlare dell'importanza di farsi aiutare a gestire tutto quando si diventa genitori. Ecco cosa ha dichiarato!

Di recente, le influencer sono state prese di mira a causa dell'eccessiva ostentazione di ricchezze, lusso e vita privilegiata che molte conducono a causa del loro lavoro. Tra esse, anche Beatrice e Ludovica Valli, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne e molto note sui social, dove sono seguite da migliaia di followers. Di recente, la più piccola delle sorelle Valli ha però deciso di pubblicare un intervento sui social e chiarire il suo pensiero in merito alla scelta di farsi aiutare da una domestica in casa, soprattutto, se si hanno bambini piccoli e si lavora.

Uomini e Donne, Ludovica Valli replica sui social a chi critica la scelta di assumere una domestica: "Fatevi aiutare, non è sbagliato se..."

Nelle ultime settimane, come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli, in seguito anche al pandoro-gate che ha colpito Chiara Ferragni, l'opinione del pubblico sulle influencer sembra essere molto cambiata. Nonostante anche prima fossero molto criticate, ora sembra che l'eccessiva ostentazione di una vita privilegiata e ricca scaturisca più fastidi e commenti negativi che ammirazione. Questo è quanto emerso sopratutto quando le influencer ammettono di farsi aiutare nella vita quotidiana da babysitter o domestiche per gestire lavoro, figli e casa. Una scelta perfettamente comprensibile, ma che ha scatenato sempre molte critiche, sia per la visione di "super mamme" che ancora le donne sono costrette ad assumere, sia perché assumere babysitter e collaboratrici domestiche non è certo qualcosa di economico.

In merito alla questione ha deciso di intervenire sui social Ludovica Valli che, insieme alla sorella Beatrice Valli, è stata spesso presa di mira per il suo stile di vita. L'ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, divide la sua vita e quella della sua famiglia tra Milano e Ibiza, dove lavora il compagno Gianmaria e ha raccontato ai fan che nel capoluogo lombardo ha una domestica che le dà una mano a gestire la casa, mentre a Ibiza si occupa di tutto lei, tra non poche difficoltà, dovendo gestire due bambini (presto tre) anche molto piccoli.

Poche ore fa ha deciso di rispondere a chi l'ha accusata di essere una privilegiata e di condurre una vita agiata e ha così pubblicato un lungo messaggio nel quale ha deciso di dire la sua. Ludovica Valli ha ammesso di avere una persona di fiducia che l'aiuta a Milano e che non c'è nulla di male nel farsi aiutare. L'influencer ha rivelato che per il suo modo di vedere le cose è importante chiedere aiuto, in modo tale da non stressarsi e non togliere poi tempo prezioso alla famiglia e agli affetti:

"A Milano ho una persona di fiducia che da oramai 3 anni, tot ore alla settimana, solo nelle faccende più grosse di casa mi aiuta. Altrimenti non potrei più nemmeno coltivare il mio lavoro e non sarebbe giusto. Ho imparato a chudere aiuto così da non togliere tempo nè ai miei figli, nè al mio lavoro - sottolinea - Non cominciate a dire io lavoro, io pulisco casa, ho 10 cani, 18 gatti, un pesce rosso...e faccio tutto da sola, perchè non è così. Essere ovunque e far tutto bene non si può fare se si è una persona sola..."

L'influencer ha poi esortato i fan a chiedere aiuto, se necessario, perché non è giusto star male solo perché secondo alcune persone, chiedere aiuto è visto come una debolezza:

"Quindi, quelle persone che vengono da voi e non aspettano altro che farvi sentire male, farvi star male o anche solo farvi sentire meno di loro solo perchè chiedete aiuto...mandatele a quel paese"

Uomini e Donne, polemiche sullo stile di vita delle influencer, nel mirino anche le sorelle Valli

Di recente, una bufera si era abbattuta su Beatrice Valli per le sue affermazioni relative agli aiuti che riceveva in casa. L'ex corteggiatrice, infatti, aveva dichiarato che sebbene si avvalesse di una collaboratrice domestica, non si fidava dei suoi metodi di pulizia e preferiva occuparsene personalmente.

Un commento che non era piaciuto ai fan, che avevano accusato Beatrice di essere snob e a uno dei tanti commenti negativi sparsi sul web Ludovica Valli aveva lasciato un like, dimostrando di condividere l'opinione del web sulla sorella. Quando poi la bufera si era riversata su di lei, a placare gli animi degli haters era stata Sandra Malavisi, madre delle tre sorelle Valli, a intervenire, difendendo le figlie.

In un lungo messaggio sui social, la madre delle influencer aveva raccontato di aver cresciuto tre figlie indipendenti e intelligenti, con valori importanti. Ognuna di loro aveva sempre duramente lavorato per ottenere la carriera dei propri sogni e non erano certo nate come principesse, ma si erano guadagnate con onestà tutto ciò che avevano:

"Io sono la mamma e state veramente esagerando e dicendo delle cattiverie. Non potete sapere nulla di loro e di quello che hanno fatto. Sono sempre state delle ragazze semplici e hanno sempre lavorato per avere qualcosa che io non potevo dargli. Datevi una calmata perché non hanno offeso nessuno e non sono nate principesse. Non lo sono neanche oggi. Capite sempre quello che volete voi, basta con queste cattiverie. Sono la loro mamma e tutto questo mi fa veramente male"

