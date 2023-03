Ludovica Valli, lo sfogo dopo la nascita del piccolo Otto Edoardo: "Mi si stringe il cuore, c'è qualcosa che non va..."

Gossip TV

Ludovica Valli si è sfogata sui social a qualche mese di distanza della nascita del piccolo Otto Edoardo. Vediamo insieme cosa ha rivelato.

Ludovica Valli è una delle più note influencer nel panorama italiano ed è sempre molto attiva sui social, dove condivide molto della sua vita personale con i suoi fan. Negli ultimi mesi è diventata mamma del piccolo Otto Edoardo e ha condiviso la gioia di essere diventata mamma per la seconda volta, dopo la nascita della piccola Anastasia, avuta dal compagno Gianmarco Di Gregorio. Oltre però, ai momenti belli, Ludovica spesso condivide anche ansie e paure comuni in molte donne e ultimamente si è sfogata sui social con i suoi followers su alcune questioni importanti.

Ludovica Valli e lo sfogo sui social: "Ho molta preoccupazione"

Essendo i primi mesi di vita del piccolo Otto, è naturale che i neo genitori abbiano deciso di dedicare molto del loro tempo al piccolo, sottraendolo al loro lavoro e, infatti, in alcune stories su Instagram, Ludovica Valli ha iniziato il suo discorso partendo dalla sua assenza dai social e dal lavoro, a causa di alcuni problemi che stanno riscontrando con il piccolo Otto Edoardo:

"Il piccolo ci sta mettendo a dura prova. non capiamo perché piange, continuamente. A me piange il cuore, perché significa che qualcosa non va. Abbiamo fatto la visita dalla pediatra che gli ha prescritto degli esami addominali per controllare che sia tutto a posto. Passerà!"

Date le difficoltà del piccolo, Ludovica Valli ha rivelato che si prenderà una pausa dai social per dedicarsi al bambino. Una decisione che non prende a cuor leggero e che però le provoca comunque un forte senso di colpa, ma sa che è la scelta giusta, perché ha bisogno di dedicare del tempo al suo bambino e finché non starà bene, è lui la priorità.