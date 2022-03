Uomini e Donne, Ludovica Valli nella bufera: ''Non sono gelosa di mia sorella Beatrice ma…''

Gossip TV

Durante la puntata di Verissimo, l’ex volto di Uomini e Donne si è vista costretta a difendersi dalle critiche dei social.

Le sorelle Valli sono state protagoniste del nuovo appuntamento di Verissimo, il talk show di Canale5 condotto da Silvia Toffanin. Qui, la presentatrice ha sollevato una questione che da tempo perseguita Ludovica, accusata di aver avuto successo grazie a quello decisamente maggiore della sorella Beatrice. Ecco come ha risposto l’ex volto di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Ludovica Valli dice basta

Beatrice e Ludovica Valli hanno conosciuto un successo strepitoso nello studio di Uomini e Donne. La prima è stata la scelta di Marco Fantini, con il quale fa ancora coppia fissa dopo anni e due figli. La coppia presto convolerà a nozze, in attesa di tempi migliori per godersi la festa con amici e parenti in totale sicurezza. Anche Ludovica è diventata madre dopo aver vestito i panni di tronista nello studio di Maria De Filippi, e sprizza gioia da tutti i pori.

Le sorelle Valli, insieme alla maggiore Eleonora, sono state accolte nello studio di Verissimo dove Silvia Toffanin si è fatta portavoce di una polemica che da anni perseguita Ludovica, accusata di aver avuto successo sui social solamente grazie a quello raggiunto dalla sorella Beatrice, della quale sarebbe anche molto gelosa, che le avrebbe fatto da apripista in questa avventura su Instagram.

“Io rimango dell’idea che se non si conosce la storia di una persona bisognerebbe rimanere in silenzio, o almeno chiedere in maniera educata. Detto ciò, parlo per me, io non devo ringraziare proprio nessuno se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da “seconda casa” per qualche hanno. Ho aperto Instagram nel 2012 e da subito ho iniziato a lavoricchiare qui sui sociale e a mostrare la mia vita così come vivevo le giornate ogni singolo giorno […] Le persone mi hanno scritto “tu e Beatrice vi punzecchiavate, siete gelose, siete invidiose”. Questi commenti mi lasciano un po’ così, ci tenevo a dirvelo perché mi fate ridere.È vero, vado più d’accordo con Eleonora, perché mi rivedo molto più in lei a livello caratteriale. Ma credo che un po’ in tutte le famiglie c’è quello o quella con cui va più d’accordo”, ha spiegato Ludovica, negando fermamente di provare gelosia nei confronti della sorella.

