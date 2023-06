Uomini e Donne, Ludovica Valli e l'assurda accusa: "Ma quali protesi nel sedere?"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Ludovica Valli, è stata accusata di avere delle "evidenti protesi nel sedere". Ecco come ha risposto.

Ludovica Valli non è nuova a insulti e critiche varie, ma l'ultima ricevuta ha spinto l'ex volto di Uomini e Donne a pubblicare un video di risposta: alcuni haters, infatti, l'avrebbero accusata di avere impiantato delle "protesi nel sedere".

Uomini e Donne, Ludovica Valli risponde alle accuse: "Ma quali protesi nel sedere?"

In vacanza a Ibiza con la sua famiglia, Ludovica Valli si è confrontata con i followers, pubblicando un video su TikTok nel quale rispondeva ad alcuni commenti ricevuti. Nei giorni scorsi, avendo pubblicato diverse foto in costume, l'ex protagonista del dating show si è trovata al centro del gossip, per alcuni commenti davvero assurdi sul suo corpo.

Alcuni haters, infatti, l'avrebbero accusata di essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica e di aver impiantanto delle protesi nel sedere. A questi commenti, Ludovica Valli ha risposto con un ironico video su TikTok:

"Allora, ho deciso di rispondere a questa domanda perché mi fa troppo ridere. Mi piacerebbe, così farei meno palestra e mangerei schifezze tutti i giorni, perché amo i dolci, ma non fanno bene alla mia salute tutti i giorni, quindi, ne mangio uno, due o tre volte alla settimana. Carboidrati, assolutamente, tutti i giorni. Ora, se avessi le protesi non avrei certo l'abbonamento in palestra. [...] Rilassata, ho una chiappa che pulisco il pavimento, ma chi se ne frega. Quindi, qui non c'è nessuna protesi, se all'ascolto c'è qualche chirurgo può confermarlo."

