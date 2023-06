Uomini e Donne, Ludovica Valli risponde alle accuse degli haters: "Sei finta..."

Gossip TV

Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne, ha risposto a chi la accusa di mostrare sui social una "vita finta". Ecco cosa ha detto!

Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è particolarmente attiva sui social e condivide spesso momenti della sua vita privata, come la nascita del secondogenito Otto Edoardo e la sua quotidiantità.

Uomini e Donne, Ludovica Valli accusata di mostrare una "vita finta" sui social

Nelle ultime stories, l'ex tronista ha svelato di essere stata attaccata per il modo in cui mostra la sua vita privata sui social. L'influencer e sorella di Beatrice Valli ha mostrato prima due scatti dei suoi bambini, la piccola Anastasia e Otto, dichiarando come a volte sia difficile gestire la vita con due bambini piccoli e quanto spesso si senta in colpa verso la primogenita per le attenzioni che riserva al fratellino:

"Mi sento spesso in colpa? Sì, ogni giorno, sia per lei che per lui. Sto facendo del mio meglio pur essendo "una" per due.[...]Sorrido sempre perché questa sono io, i miei figli mi danno un'energia pazzesca e tanta voglia di vivere. Ma anche io, come tantissime persone, crollo. E proprio quando sono poco presente qui, ecco, è uno dei momenti in cui sto crollando. Crollo per poco, poi riparto"

E dopo questo piccolo sfogo in cui ha esternato le sue fragilità di mamma, Ludovica Valli ha risposto a chi la accusa di mostrare una vita finta sui social:

"Quindi, a chi mi dice "sei finta, perché la vita reale non è quella che mostri tu" rispondo così. Oltre a dirvi che, ogni volta che mi sono aperta con voi su questo argomento alcune persone mi hanno risposto 'ma di cosa ti lamenti'. Se mostro la mia vita di tutti i giorni per alcuni di voi non va bene, perché "sorrido sempre", come se fosse un reato. Se però vi racconto di una giornata no o di un periodo non splendido subito "ma di cosa ti lamenti". Io questa sono e chi mi segue da ben 11 anni, ovvero, da quando ho aperto il mio profilo Ig, lo sa bene"

