Uomini e Donne, Luca Vezil pizzicato con un'ex corteggiatrice

Un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe il nuovo flirt di Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni? Vediamo insieme cosa sappiamo!

A ottobre, dopo una relazione di quasi un decennio, Luca Vezil e Valentina Ferragni annunciavano la fine della loro storia: la sorella minore di Chiara Ferragni e il modello e influencer non hanno mai svelato i motivi della fine del rapporto, adducendo semplicemente una mancanza di amore. E, nei primi mesi dalla notizia, su Vezil si erano diffuse diverse voci, poi tutte smentite, di un nuovo flirt. Anche oggi ne arriva una, ma questa volta, potrebbe essere vera e vede coinvolta un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Luca Vezil ha un flirt con un'ex corteggiatrice?

A far girare i rumors sono stati gli indizi social disseminati da Luca Vezil e da Virginia Stablum, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Sembrerebbe certo, a giudicare dalle somiglianze negli ultimi scatti che i due abbiano un flirt in corso.

A divulgare la notizia ci ha pensato Deianira Marzano, che ha testimoniato il tutto con le foto, tra cui una, scattata da un utente, che ritrae i due ragazzi vicini. Stablum, dopo la frequentazione con Nicolò Brigante, aveva avuto una breve storia con Daniele Carretta, ma è già acqua passata. Vezil, come abbiamo raccontato, è stato a lungo fidanzato con Valentina Ferragni e a breve condurrà il dating show di Paramount + Are You The One Italia?.

I due sono stati visti insieme a Bergamo Alta, location confermata anche dalle foto postate dai diretti interessati, anche se separatamente.

