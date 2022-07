Uomini e Donne: Luca Salatino stupisce, dubbi sull’ex tronista

Gossip TV

Luca Salatino sta mandando frecciatine social a qualche ex protagonista di Uomini e Donne? L’ultima riflessione del romano spiazza.

Luca Salatino e Soraia Allam hanno messo a tacere le voci sulla presunta crisi dopo Uomini e Donne, e si godono brevi fughe romantiche tra un impegno lavorativo e l’altro. L’ultimo sfogo dell’ex tronista, tuttavia, fa sorgere nuovi dubbi: Luca ha lanciato un messaggio a Matteo Ranieri?

Uomini e Donne, Luca Salatino spiazza su Instagram

Dopo un percorso lungo e intenso, Luca Salatino ha scelto Soraia Allam e ha lasciato con la bella corteggiatrice lo studio di Uomini e Donne, per vivere questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Inizialmente è apparso molto strano che Luca e Soraia trascorressero molto tempo distanti, ma i due hanno tranquillizzato i fan, ammettendo che la distanza che li separa (Roma - Como per la precisione) sarebbe stata colmata ogni volta che lavoro e impegni già fissati lo avrebbero permesso, come nel caso di una qualsiasi coppia che vive un rapporto a distanza.

Così, le chiacchiere sono cessate e Luca e Soraia si sono mostrati sempre più complici sui social, concedendosi brevi fughe al mare oppure nell’entroterra laziale, e mostrandosi insieme su Instagram. Proprio qui, mentre Veronica Rimondi fa una confessione su Matteo Farnea, Luca ha postato questo criptico messaggio.

“Nelle situazioni difficili non dimenticare chi ti ha abbandonato. Non dimenticare mai chi c’era nelle situazioni difficili e chi ti ha messo nelle situazioni difficili”.

Il messaggio non è indirizzato a Soraia, dato che i due hanno appena trascorso momenti bellissimi insieme, e in molti hanno ipotizzato che il destinatario possa essere Matteo Ranieri. Tra i due tronisti è nata una bellissima amicizia nello studio di Uomini e Donne, continuata anche lontano dal programma, ma ultimamente Matteo è sempre più schivo dopo l’annuncio della rottura con Valeria Cardone, e potrebbe darsi che Luca stia soffrendo per questo distacco. Questa, logicamente, è al momento una mera ipotesi ma certo è che i due tronisti non sembrano più affiatati come prima.

