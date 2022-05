Gossip TV

Pronti per la nuova stagione di Uomini e Donne? Ecco le primissime anticipazioni su opinionisti e tronisti in studio.

La stagione televisiva di Uomini e Donne sta per concludersi e i fan attendono già con estrema impazienza il ritorno a settembre 2022 con una nuova edizione, curiosi di scoprire le novità sul dating show di Maria De Filippi. Secondo le Anticipazioni, la presentatrice di Canale5 avrebbe già in mente una rosa di tronisti e le idee chiare sul futuro degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti nel programma.

Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti? Maria De Filippi ha scelto

Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate, Maria De Filippi si ritira a vita privata dopo una stagione televisiva che l’ha vista impegnata su più fronti su Canale5 con tanti programmi di successo, tra cui Uomini e Donne. Il dating show va in onda da circa un ventennio ma è ancora tra le trasmissioni preferite dal pubblico, che segue con piacere i colpi di scena tra i protagonisti del Trono Over e il percorso dei tronisti fino alle scelte. Nelle ultime puntate, tutta l’attenzione è stata catalizzata su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama bresciana, colpita dal ritorno di Riccardo in studio, non ha saputo nascondere le proprie emozioni e ha chiesto al suo ex fidanzato un’altra possibilità per far funzionare il rapporto. Il cavaliere pugliese, dopo aver invitato Ida a cena, è tornato in studio sul piedi di guerra dichiarando di non essere innamorato né tantomeno di voler dar vita ad un ritorno di fiamma, mentre Platano si è sfogata in lacrime nello studio di Verissimo.

Grande attesa anche per le scelte dei tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi, gli ultimi due a concludere il percorso in questa edizione nonché i due tronisti più chiacchierati e meno amati dal pubblico. Ma cosa accadrà nella nuova stagione di Uomini e Donne? Maria De Filippi ha scelto i prossimi tronisti? Certamente, se ipotizziamo che la presentatrice voglia attingere a conoscenze del programma così come è stato anche per le ultime edizioni, è probabile che il trono sarà proposto a Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che è rimasta nel cuore del pubblico, e Andrea Della Cioppa, corteggiatore di Veronica, che ha fatto totalmente impazzire il web con il suo umorismo.

Nulla è ancora certo e c’è anche chi ipotizza un ingresso Vip, come quello di Mercedesz Henger, naufraga della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che in amore non è decisamente fortunata. Confermata, invece, la presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti, nonostante le polemiche soprattutto verso l’opinionista romana, finita nel mirino di un’ex tronista. Tina e Gianni, dopo la vacanza estiva meritata, saranno nuovamente nello studio di Uomini e Donne, ma non è escluso che quest’anno Maria voglia affiancare loro un terzo opinionista, chi sarà il candidato ideale?

