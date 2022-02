Uomini e Donne, Luca Salatino: ormone impazzito, l'esterna finisce così! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino confessa di essere attratto da Soraia.

Uomini e Donne, Luca Salatino sconvolge!

Puntata di tensioni quella di Uomini e Donne, che vede Sara contro Daniela per la conquista di Giovanni. In studio, Daniela racconta di aver trascorso una serata ricca di passione con il cavaliere, che l’ha baciata con trasporto al ristorante per poi appartarsi con lei prima di lasciarla in albergo. Vista l’audacia di Giovanni, la dama vuole conferme sull’interesse reale dell’uomo, il quale confessa di vedere un bel futuro con Daniela. Nella conversazione, tuttavia, si intromette anche Sara, che ha lasciato il numero al cavaliere e vuole ballare con lui un tango bollente. A sorpresa, nonostante in studio tutti abbiano fatto notare al cavaliere che il gesto potrebbe essere interpretato male da Daniela, Giovanni accetta di ballare con Sara.

La dama toscana è accusata di predicare bene e razzolare male quando punta un uomo, e Daniela si mostra molto risentita nei confronti di Giovanni, tanto da non concedere lui il secondo ballo. Mentre Tina Cipollari si scaglia contro Sara, Luca Salatino è uscito in esterna con Soraia e l’effetto che la corteggiatrice ha avuto su di lui è lampante. Luca, infatti, ammette di non aver neppure molti commenti da fare dal momento che dall’esterna si comprende perfettamente che Soraia ha il potere di risvegliare il suo lato più caliente, colpevolmente coperto da un cuscino di fortuna. "È una ragazza molto... Fisicamente mi piace. Pensa la seconda e la terza esterna! La meditazione non aiuta, mi dovete dare una mano, datele dei pantaloni", ha ammesso Luca suscitando l'ilarità dei presenti.

