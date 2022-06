Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti: "Ecco perché non siamo andati ancora a convivere"

Gossip TV

Luca Salatino e Soraia Ceruti raccontano alcuni dettagli inediti sulla loro storia d'amore dopo Uomini e Donne.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Luca Salatino e Soraia Ceruti prosegue a gonfie vele. Intervistati da MondoTv24, i due ex protagonisti del trono classico si sono lasciati andare a nuove confessioni e svelato il motivo per cui non sono andati ancora a vivere insieme.

La confessione di Luca Salatino e Soraia Ceruti dopo Uomini e Donne

A poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne, Luca e Soraia hanno rilasciato una nuova intervista a MondoTv24. La loro relazione prosegue al meglio, anche se, come rivelato dall'ex corteggiatrice, ancora non convivono:

Al momento non conviviamo. Tra impegni e lavoro ci si vede poco. Sta andando molto bene, ovviamente la distanza è un ostacolo ma ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo contenti, ci stiamo conoscendo. Va tutto a gonfie vele. A trenta anni le cose vanno fatte con testa e piano piano. Altrimenti si rischia di rovinare tutto. Gli obiettivi, i progetti e le intenzioni ci sono.

A farle eco il suo fidanzato Luca:

Certo c’è la distanza, noi abbiamo i nostri impegni. Io ho i miei impegni a Roma perché comunque praticando lo sport, lei col suo lavoro… per adesso non riduciamo a ricongiungerci. Ci vediamo una volta a settimana, o salgo io a Como o scende lei a Roma. Così riusciamo a gestire questa situazione che non è sicuramente comoda. La convivenza è l’obiettivo che vogliamo raggiungere. Per ora siamo impossibilitati, lei per il lavoro e io per gli impegni sportivi che ho qui a Roma. Anche il fatto che ci dobbiamo ancora conoscere… però quello della convivenza è sicuramente il nostro obiettivo, o presto o tardi la voglia c’è. Sicuramente bisogna ascoltare il cuore, quando sei ragazzo, se ti senti di convivere dopo un giorno con una persona bisogna farlo, a 30 anni è diverso sicuramente.

Leggi anche Claudia e Lorenzo presto genitori. L'annuncio della coppia!

Dopo aver parlato del suo amore per Soraia, l'ex tronista di Uomini e Donne si è sbilanciato sul rapporto creato con la dama Ida Platano:

Penso che nei rapporti devi sempre entrarci dentro. Li ho seguiti, Ida per me è una sorella, le voglio un bene dell’anima. Lei mi guardava sempre e mi dava conforto, ma questo già quando ero corteggiatore. È una donna di tanti sentimenti da dare Ida, ci metto la mano sul fuoco. Non mi sono schierato, parlo di lei come persona. Poi nei rapporti bisogna entrarci dentro per poter dare un parere. Un rapporto lo sa veramente chi lo vive.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.