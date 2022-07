Uomini e Donne, Luca e Soraia smentiscono la crisi ma il Web protesta: ''Ci state prendendo in giro''

Gossip TV

Luca e Soraia smentiscono la crisi ma i fan di Uomini e Donne sono sospettosi nei confronti della coppia.

Negli ultimi giorni la distanza tra Luca Salatino e Soraia Allam ha fatto presagire il peggio, portando i fan di Uomini e Donne a credere che la crisi galoppante nella coppia avrebbe finito per trasformarsi in una rottura ufficiale. I due protagonisti del Trono Classico, invece, hanno smentito ritrovandosi insieme a Milano, sebbene il popolo del web sia ormai convinto che Soraia e Luca stiano prendendo tempo per non ritrovarsi immersi nella polemica come nel caso di Matteo Ranieri.

Uomini e Donne, Soraia e Luca insieme ma non convincono nessuno

Cosa succede tra Luca Salatino e Soraia Allam? Sin dall’attesa per la messa in onda della scelta a Uomini e Donne, i telespettatori hanno guardato con estremo sospetto a questa coppia, trovando insolito il loro comportamento. L’impressione percepita dai fan è continuata anche nelle settimane successive e Luca e Soraia sono dovuti intervenire più di una volta per assicurare che tra loro va tutto bene. Complice la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone a poche settimane dalla scelta, il pubblico è diventato sempre più sospettoso e ha riversato le sue preoccupazioni sull’ex tronista romano, vedendo Soraia lasciare i suoi impegni per raggiungerlo ad ogni occasione, e lui apparire sempre meno coinvolto dalla giovane.

Quando Luca ha preferito Matteo, poi, tutti si sarebbero aspettati di vederlo annunciare la fine della relazione con Soraia da un giorno all’altro, e lei ha fatto ben poco per far credere il contrario, rifugiandosi dall’amica Federica Aversano e pubblicato frecciatine velate sui social. Proprio quando tutti erano in attesa con il fiato sospeso, Luca ha stupito annunciando di essere in treno diretto a Milano per incontrare Soraia. La coppia è apparsa serena e innamoratissima, e l’ex corteggiatrice ha mostrato orgogliosa le rose che il suo fidanzato le ha donato in segno d’amore. Insomma, Luca e Soraia ancora una volta hanno ribaltato la situazione e smentito la crisi, ma il web ormai non crede più alle loro parole né tantomeno ai loro gesti.

Moltissimi utenti, infatti, sospettano che questo sia l’ennesimo temporeggiamento, dal momento che entrambi sono consapevoli che un annuncio del genere li porterebbe ad essere criticati come nel caso di Matteo, non riuscendo a godersi serenamente le vacanze tra segnalazioni e altro. Un pensiero un po’ contorto, forse frutto delle delusioni che il trono classico ha dato agli spettatori nel corso delle ultime stagioni televisive. Sono pochissime, infatti, le coppie che sopravvivono ancora oggi e tantissime quelle che, dopo pochi giorni o settimane, si sono dette addio tra un mare di polemiche.

