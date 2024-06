Uomini e Donne, Luca Daffrè interviene sui rumors del flirt con Elisa Visari

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Luca Daffrè starebbe frequentando Elisa Visari, ex fidanzata di Andrea Damante? Il diretto interessato interviene e fa chiarezza!

Luca Daffrè è stato un ex tronista dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne: il suo trono, insieme a quello di Nicole Santinelli, sono stati giudicati tra i più rapidi della storia del programma, dato che i percorsi con i loro corteggiatori e corteggiatrici non sono durati che una manciata di settimane. E, una volta usciti dal programma, nel giro di poco tempo, le loro storie sono naufragate. Ora, su Daffrè ha iniziato a circolare un rumor che lo vedrebbe impegnato in un flirt con Elisa Visari, ex fidanzata di Andrea Damante.

Uomini e Donne, Luca Daffrè risponde ai rumors sul flirt con Elisa Visari

Di recente, su Luca Daffrè si è diffuso il rumor secondo cui l'ex tronista di Uomini e Donne starebbe frequentando Elisa Visari, ex fidanzata di un altro volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi: Andrea Damante. La news è stata lanciata da Deianira Marzano, esperta di gossip, dal suo account Instagram.

La gossippara, infatti, ha riportato una segnalazione di un utente che avrebbe visto l'ex tronista ed Elisa Visari insieme in un locale di Milano Marittima. Mentre Daffrè, che lavora come dj, era impegnato lì per lavoro, sembra che la modella ed ex di Damante l'abbia atteso per tutto il tempo nel privè del locale, dove poi Daffrè l'avrebbe raggiunta. A provare la veridicità della segnalazione alcuni video condivisi da entrambi sui rispettivi account social della serata in discoteca nella stessa sera.

Una seconda segnalazione avrebbe confermato il flirt, perché i due sono stati visti insieme, nel pomeriggio, in un altro locale, il Mambo Beach e i fan hanno pensato così che tra loro ci fosse del tenero. Se, però, Elisa Visari è single, avendo chiuso la sua storia d'amore con Damante dopo tre anni insieme, Daffrè a marzo aveva ufficializzato la sua relazione con la modella brasiliana Bianca Andrade Da Silva. L'ex tronista era persino volato in Brasile per stare con l'amata ed è recentemente tornato da lì, facendo insospettire i fan su una possibile rottura tra i due.

Tuttavia, Daffrè ha deciso di intervenire, visti i rumors del flirt con Elisa Visari e quelli sulla rottura con Bianca Da Silva e ha deciso di dire come stanno le cose. Secondo Deianira Marzano, Daffrè avrebbe smentito categoricamente il flirt con Elisa Visari, dichiarando di essere in una relazione a distanza con la modella brasiliana citata sopra.

Uomini e Donne, Luca Daffrè e la storia lampo con Alessandra Fumagalli

Durante il percorso a Uomini e Donne, Luca Daffrè ha frequentato diverse corteggiatrici - per lui la conduttrice svelò che avevano chiamato oltre 1000 ragazze - e scelse poi di uscire con Alessandra Fumagalli. La loro storia, tuttavia, è durata la bellezza di soli 8 giorni e una volta terminata l'esperienza del dating show i due hanno preso strade diverse.

non prima però di essersi lanciati diverse frecciatine e aver cercato di addossare all'una o all'altro la colpa della fine della loro frequentazione. Dopo la rottura, Alessandra è stata vista a pranzo con un'altra ex corteggiatrice di Luca Daffrè, Alice, in atteggiamenti amichevoli e rilassati, lasciando intendere che entrambe avevano già deciso di dimenticare l'ex tronista e vivere un nuovo capitolo della loro vita.

Nel frattempo, a Daffrè sono stati attribuiti alcuni flirt, tutti smentiti, fino alla conferma della storia con la modella brasiliana Bianca Da Silva. Mentre, per quanto riguarda il presunto flirt con Elisa Visari, l'ex tronista ha specificato che si tratta solo di un rapporto amichevole, anche per le diverse amicizie che i due hanno in comune

