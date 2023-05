Uomini e Donne, Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono già lasciati? La segnalazione

Gossip TV

A poco più di un mese dalla scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne, la storia con Alessandra Somensi sarebbe già giunta al capolinea.

A poco più di un mese dalla scelta Luca Daffrè a Uomini e Donne (in onda la scorsa settimana), l'ex tronista e la 28enne milanese e Alessandra Somensi si sarebbe già lasciati. A rivelarlo, una segnalazione giunta a Deianira Marzano e un silenzio social piuttosto significativo. La coppia, infatti, dal giorno della scelta avvenuta l'8 maggio 2023, non ha ancora mai condiviso foto sui social o momenti di quotidianità insieme e sono stati visti insieme in una sola occasione in compagnia di amici.

La Marzano ha confermato che la storia tra i due sembra già giunta al capolinea e ha inoltre condiviso una segnalazione secondo la quale la relazione sarebbe terminata con assoluta certezza: "Scoop! Alessandra e Luca si sono già lasciati. La fonte è super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo un parente in comune“.

Daffrè ha concluso il suo trono lampo all'inizio del mese scorso e il sospetto che sia stata una scelta forzata, dettata dalla chiusura anticipata del programma, lo hanno avuti in molti.

"Dopo l'esterna ho capito che sarebbe stata la scelta. Ho capito che non avevo bisogno di nient'altro" ha dichiarato Luca Daffrè.

"Tu mi hai colpito subito - ha confessato Luca ad Alessandra durante la scelta in studio - Mi ha colpito la tua semplicità, Andando avanti ti sei fatta conoscere sempre di più. Ho visto dei lati che ho apprezzato molto. Sei molto timida, vera e autentica. Mi è venuto spontaneo fidarmi. Mi hai anche fatto conoscere delle mie parti che non sapevo di avere. Sono molto agitato, prima ero molto più tranquillo. Ovviamente non posso dirti di conoscerti benissimo, abbiamo avuto davvero poco tempo. Ma certe cose si capiscono comunque. Io ho capito che tu sei la mia scelta"

