Uomini e Donne, Luca Daffrè ha scelto: Alessandra è la donna della sua vita! [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Daffrè ha scelto Alessandra come donna della sua vita. Vediamo insieme i dettagli della scelta!

Oggi a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Luca Daffrè! Spazio poi al trono over con nuove discussioni tra Elio Servo e Gemma Galgani, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Luca Daffrè ha scelto Alessandra come compagna della sua vita!

A sorpresa, Maria De Filippi ha annunciato che Luca Daffrè avrebbe scelto: un momento insolito, preceduto da una dichiarazione della conduttrice che rivela che Luca ha già scelto, non ci saranno le due alternative, tanto che non la prescelta non vedrà neppure l'esterna prima della scelta. E, così viene mandata in onda l'esterna con Alessandra, facendo capire agli opinionisti che è lei la scelta. Nell'esterna, Luca ha ricreato l'atmosfera di una delle prime esterne e ha approfittato della presenza della corteggiatrice per chiamare sua madre e farle gli auguri, facendo così conoscere telefonicamente le due donne. Alessandra si è detta molto felice e gli ha anche detto che finalmente è arrivato il momento che lui impari a ragionare con il suo cuore, perché deve scegliere una ragazza con cui oltre al lato fisico ci sia altro. In studio, Luca rivela che ha capito che Alessandra era la persona giusta dopo questa esterna, perché non ha sentito il desiderio di fare altre esterne con le altre corteggiatrici.

Alessandra entra in studio ed è visibilmente emozionata e confusa, perché non si aspettava certo che il tronista scegliesse. Luca le rivela che quando ha iniziato il suo percorso si è ripromesso che avrebbe guardato oltre l'apparenza e che lei lo ha colpito subito con la sua semplicità e poi quando ha iniziato a conoscerla ha scoperto dei lati di lei che ha apprezzato e con lei lui ha poi scoperto altri lati di sé stesso che non conosceva. Anche se il tempo è stato molto poco, Luca ammette che ha capito alcune cose e una di queste è che ha voglia di conoscerla e viverla fuori e perciò è lei la sua scelta! La corteggiatrice è senza parole, ma alla fine accetta di uscire insieme a Luca dal programma. I due si abbracciano, sotto una pioggia di petali rossi, poi ringraziano Maria e lo staff del programma ed escono.

Spazio al trono over con Carla e Gabriella, per le quali sono scesi due cavalieri pronti a conoscerle: la conduttrice chiede a Gabriella se vuole far entrare il nuovo cavaliere, dato che sta uscendo con Claudio e la dama, dopo gli eventi della precedente puntata in cui ha riscontrato del disinteresse da parte del cavaliere, accetta di conoscere il nuovo arrivato. Alla fine, tuttavia, nessuno dei due cavalieri interessa alle dame e così vanno via. La conduttrice dà poi la parola a Gemma Galgani: la dama torinese ha da dire una cosa al cavaliere Elio Servo. A quanto pare il cavaliere ha messo su whatsapp una foto di lui con lei, Gianni Sperti e Paola Ruocco, si tratta di un montaggio, evidentemente, ma la dama del trono over ha trovato il gesto molto di poco cattivo gusto, anche perché non ha alcun senso che il cavaliere metta una foto di lei, visto che non si frequentano neppure.

Uomini e Donne, Elio Servo show in studio: Gemma Galgani e Tina Cipollari contro il cavaliere

Elio prova a giustificarsi dicendo che quello su whatsapp è un numero privato, che hanno poche persone, ma la sua risposta provoca la rabbia di Tina Cipollari, che con il cavaliere ha avuto diverse discussioni. Inizia l'ennesima lite, con Gemma, Gianni e Tina che accusano il cavaliere di essere nel dating show solo per farsi pubblicità. Gemma insiste che non può tenere quella foto, legalmente, e vuole che la tolga. A sorpresa interviene un altro cavaliere che rivela che sul suo profilo, Elio tende a pubblicare foto dei vari partecipanti del programma con cui magari ha avuto delle discussioni, chiedendo anche ai suoi followers di esprimere un'opinione o di rispondere al sondaggio su chi per lui ha ragione nelle discussioni.

Anche Armando interviene e chiede al cavaliere, con toni alterati, di smetterla di pubblicare foto sue sulla sua pagina, perché rischiano di nascere offese e lui l'avrebbe querelato. Anche Tina si inalbera, dichiarando che un uomo che dice di essere un grande uomo d'affari non dovrebbe avere tutto questo tempo libero e creare cose come quelle che fanno i ragazzini. La discussione si sposta anche su Gemma ed Elio, con il cavaliere che rinnega quello che hanno passato durante la loro uscita. Elio continua a insinuare che la dama fosse ubriaca quella sera, tanto che la dama si alza e gli si avvicina con aria minacciosa. Alla fine, la dama gli lancia contro dell'acqua, per aiutarlo a rinfrescarsi le idee, visto che il cavaliere sbaglia continuamente il nome della dama, confondendolo con quello di Tina. In studio c'è il caos, perché Elio continua a provocare, dando dell'ubriacona alla dama torinese, più agguerrita che mai a fargliela pagare. Anche Cipollari sembra decisa a dimostrare che il cavaliere è un bugiardo ed è alla ricerca di pubblicità e non fa altro che dare degli ignoranti a tutti, ma non vuol dire il suo titolo di studio, nonostante le ripetute richieste da parte di Tina.

