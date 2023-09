Uomini e Donne, lo sfogo di Antonella Perini dopo le parole di Luca Panont: "Non riesco a credere a quello che..."

Gossip TV

Antonella Perini, ex volto di Uomini e Donne, ha pubblicato la propria versione dei fatti dopo le parole dell'ex Luca Panont. Ecco cosa ha detto!

Pochi giorni fa è giunta la notizia che anche la nota coppia del trono over di Uomini e Donne formata dalla dama Antonella Perini e dall'ex cavaliere Luca Panont ha deciso di separarsi. Dopo le prime dichiarazioni di Panont, arriva anche la replica della Perini.

Uomini e Donne, Antonella Perini sbotta sui social dopo le dichiarazioni di Luca Panont

Dopo diversi rumors, Luca Panont ha annunciato sui social la rottura con Antonella Perini, non mancando di lanciare qualche frecciatina alla ex compagna, attribuendole, implicitamente, tutta la colpa della fine della loro storia:

"I motivi ancora non mi sono chiari, quindi, potete chiedere direttamente a lei, sicuramente vi saprà rispondere."

La coppia si era conosciuta durante la scorsa edizione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La loro storia, passata in sordina rispetto ad altri protagonisti più chiassosi nel programma, era proseguita fuori dalla trasmissione, diventando sempre più solida e consolidandosi ancor di più quando i due avevano annunciato che sarebbero diventati genitori. Purtroppo, la gravidanza non è andata a buon fine e la coppia aveva chiesto ai fan di rispettare la privacy e il dolore di questo momento. Dopo l'annuncio della rottura della loro coppia e le dichiarazioni di Panont, Antonella Perini si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, dicendosi allibita per le parole dell'ex fidanzato:

"Sinceramente sono rimasta per giorni senza parole... soprattutto quelle non dette. Mai mai avrei pensato di dover scrivere qui per aver appreso da internet una cosa che io stessa non sapevo. Ma non mi sembrava nemmeno corretto far finta di nulla davanti a notizie infondate. Rimango senza parole e voglio mantenere questo rispetto... Rispetto che ho riservato a tutte le persone che fanno parte delle mia vita...A maggior ragione quelle importanti... ho sempre cercato di costruire e avere un dialogo aperto, onesto, sincero, imprenscindibile in un rapporto maturo. Dico semplicemente che da parte mia questa storia ha un valore talmente grande per presenza, amore, comprensione, energie e sogni condivisi che merita il rispetto di ciò che per me ha contato. Non sporcherò ciò che di bello abbiamo vissuto finora per far valere le ragioni di uno o dell'altro, raccontando particolari privati perché vivo seguendo il mio istinto che cerca equilibrio, pace...con leggerezza e consapevolezza delle insicurezze che tutti abbiamo. Lavoro continuamente sul migliorare me stessa senza aver bisogno di scaricare la responsabilità delle mie paure e fragilità ad altri che mi risolvano la vita... Ho purtroppo saputo dai social che io avrei chiuso i rapporti. Sapete che non ho nascosti i momenti complicati miei e con Luca, ma sapete che amo condividere riflessioni, passioni, attimi leggeri e positivi, perché le difficoltà di ogni giorno le abbiamo tutti e le ho sempre risolte in privato. Capita a chiunque di fare gesti impulsivi in attimi di rabbia, ma se c'è l'amore si attraversa tutto, almeno per me è sempre stato così. Non farà mai parte di me discutere e non chiarire guardandosi negli occhi. E dal momento che Luca sa come sono andate le cose e come stanno le cose private, mi auguro che trovi la tranquillità, almeno per non covare rabbia che so essere sterile e distruttiva. E poi...mi auguro riconosca l'amore delle persone che hanno sempre voluto e vogliono il suo bene."

