Uomini e Donne, Lilli Pugliese riceve una proposta clamorosa da Maria De Filippi!

Gossip TV

Lilli Pugliese nuova tronista di Uomini e Donne? I fan sono certi che Maria De Filippi le farà la proposta.

Luca Salatino ha fatto la sua scelta, lasciando Uomini e Donne con Soraia Allam. Nonostante le voci sulla crisi, la coppia appare serena sui social, mentre Lilli Pugliese lecca le ferite provocate dalla cocente delusione inflitta dal tronista romano. Secondo molti fan, visto l’interesse dimostrato da Maria De Filippi e le bellissime parole che Tina Cipollari ha speso per la corteggiatrice, Lilli tornerà a settembre in veste di nuova tronista.

Uomini e Donne, Lilli Pugliese nuova tronista a settembre?

La stagione di Uomini e Donne volge al termine e la messa in onda della scelta di Luca Salatino ha aperto diversi scenariste presente e sul futuro. Il tronista romano ha deciso di lasciare lo studio con Soraia Allam, che non si sarebbe mai aspettata di essere la scelta, provocando molto dolore alla rivale Lilli Pugliese, la quale ha candidamente ammesso di essere molto innamorata del tronista. Mentre sui social Soraia e Luca appaiono sereni insieme, nonostante le voci sulla crisi e alcuni criptici post condivisi dalla corteggiatrice, Lilli si prende un momento per sé stessa e trova l’appoggio di Maria De Filippi e Tina Cipollari.

La presentatrice del dating show di Canale5 non ha mai nascosto di essere rimasta profondamente colpita dalla storia personale della giovane, e l’ha incoraggiata a non spendere le proprie lacrime per un uomo, dopo tutto quello che ha dovuto superare nella vita. Tina, invece, è rimasta piacevolmente colpita dalla reazione di Lilli dopo il no di Luca: a differenza di molte altre corteggiatrici nella storia del programma, la giovane non ha fatto polemiche né ha lanciato accuse al tronista, limitandosi a commuoversi all’idea di non rivederlo più e abbracciandolo per l’ultima volta al centro dello studio.

Alla luce della fiducia che Maria e Tina hanno espresso per Lilli, essendo in arrivo una nuova stagione di Uomini e Donne a settembre 2022, molti telespettatori sono convinti che sarà proprio l’ex corteggiatrice di Luca la nuova tronista. Questa prospettiva divide il pubblico che, se da una parte apprezza l’animo buono e gentile di Lilli, dall’altra vorrebbe vedere sul trono una protagonista ben più esuberante.

Maria adora Lilli e questa presa di posizione anche degli opinionisti mi dice che a settembre ce la ritroveremo sul trono che due coglioni #uominiedonne — ALESSANDRO NUNZIO BELLI (@aidalaverdadera) May 31, 2022

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.