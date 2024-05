Uomini e Donne, le prime dichiarazioni di Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo la scelta (VIDEO)

Gossip TV

La neo coppia, formata da Daniele Paudice e Gaia Gigli, a cuore aperto dopo la scelta a Uomini e Donne: "Ora ci vuole un pò di tempo per metabolizzare tutto".

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda la tanto attesa scelta di Daniele Paudice. Il tronista partenopeo ha deciso di concludere il suo percorso sul trono del popolare dating show di Maria De Filippi in compagnia della bella Gaia Gigli.

Daniele e Gaia dopo la scelta

Oggi, giovedì 23 maggio 2024 su Canale 5, si è concluso il trono di Daniele Paudice. Il giovane tronista napoletano ha deciso di lasciare Uomini e Donne in compagnia della corteggiatrice Gaia Gigli e continuare così la loro frequentazione lontano dalle telecamere. Intervistati in esclusiva da Wittytv subito dopo la puntata del dating show di Maria De Filippi, i due hanno raccontato le emozioni vissute durante la scelta.

"Io sono ancora un pò destabilizzato...ora ci vuole un pò di tempo per metabolizzare tutto" ha confessato Daniele seguito da Gaia, che ha voluto fare uno scherzo alla sua migliore amica facendole credere di non essere stata scelta: "Non ci sto capendo niente". Il tronista ha poi invitato in camerino il suo migliore amico, che ha ammesso di aver sempre fatto il tifo per Gaia, e poi ha chiamato la sorella per comunicarle la sua scelta. I due protagonisti di Uomini e Donne, infine, si sono scambiati i rispettivi numeri di telefono.

La scelta di Daniele a Uomini e Donne è stata molto emozionante. Il tronista, che ha ricevuto complimenti dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari per il suo percorso, ha prima chiamato Marika in studio e poi Gaia. "Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa [...] Ti sei messa in gioco, ti sei esposta, nonostante la tua vita poco semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso. Non uscirò con la fidanzata della mia vita, forse, perché non conosco ancora bene la persona con cui uscirò. Però uscirò con chi ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma sei la mia scelta" ha confessato il tronista prima di baciare la corteggiatrice, la quale non è riuscita a nascondere l'emozione "Sono molto contenta".

