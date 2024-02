Uomini e Donne, "Le donne escono con lui per i soldi" Aurora Tropea su Alessandro Vicinanza: esplode la furia mariana [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, un commento di Aurora Tropea provoca un nuovo episodio della furia di Maria De Filippi

Nella nuova puntata di Uomini e Donne si parte, oggi 6 febbraio, dal trono over con Alessandro Vicinanza al centro studio. Scoppia una lite per un commento di Aurora Tropea e assistiamo a un nuovo episodio della furia mariana. Il trono over vede la fine della storia tra Ida e Luciano e le perle di saggezza di Tina Cipollari.

Alessandro Vicinanza ha lasciato il numero a Jessica, una dama del trono over, che lo ha poi invitato a fare colazione insieme. La conduttrice Maria De Filippi chiede a Maura, dama con cui il cavaliere si era sentito per breve tempo, se è ancora interessata, ma la dama conferma che lo vede ancora preso da Roberta Di Padua. Quest'ultima interviene e dichiara, ironicamente, che Alessandro fa bene a conoscere una donna diversa ogni sera e anche Jessica dichiara che vuole continuare a conoscerlo, perché secondo lei il cavaliere ha un interesse per Di Padua, ma non è così forte, perché altrimenti avrebbe fatto una mossa nei suoi confronti. Interviene Cristina e lancia una pesante frecciata contro il cavaliere, provocando la reazione di Tina Cipollari: l'opinionista scende in campo come sempre in difesa di Vicinanza, accusando le ex del cavaliere di aver sempre da ridire su di lui, non appena conosce una donna nuova.

Nella discussione si intromette Aurora Tropea che accusa Cristina e Roberta di essere corse dietro al cavaliere solo per motivi economici: un'accusa che scatena un'accesa discussione in studio, perché dalle parole di Aurora sembra che Alessandro sia un milionario e che dia pubblicità con il suo nome alle dame del parterre. In questa situazione interviene persino Ida a difesa del cavaliere, svelando che è un uomo generoso, ma che nella loro storia lei non si è mai fatta mantenere da lui e che hanno sempre diviso equamente le spese dei viaggi fatti. Ancora una volta, però, si abbatte la furia mariana in studio: la conduttrice tuona contro Tropea perché non vuol né che passi il messaggio che Alessandro è un miliardario, né che Cristina, Ida o Roberta siano mai state interessate a lui per questioni di soldi. Alla fine, Tropea chiede scusa per essersi espressa male e perché intendeva dire che Alessandro sa come corteggiare, ma nessuno in studio riesce davvero a crederle, tanto che dopo un ballo, la stessa conduttrice scherza dicendo che durante un ballo Cristina e Orfeo hanno ballato insieme.

C'è ancora spazio per il trono over con Ida e Luciano: la dama aveva lasciato lo studio, dopo che il cavaliere aveva accettato di far scendere una corteggiatrice per lui. In un video del post-puntata, Luciano e Ida discutono nel backstage, con la dama che gli dice che non ha apprezzato questo comportamento, visto che si stanno frequentando da 3 settimane e si aspettava qualcosa di diverso. In studio, la conduttrice chiede alla dama come è proseguita la storia e Ida svela che ha ricevuto una sola chiamata dal cavaliere, a cui però non ha risposto, e che si aspettava che lui la cercasse, ma nulla. Al suo ingresso in studio, Luciano e Ida litigano e l'interesse del cavaliere non è lo stesso della dama e, soprattutto, lei ha dato valore a gesti e parole che non hanno la stessa valenza per il cavaliere. Quando Maria gli fa notare che la dama non vuole continuare a frequentarlo, Luciano esclama un "pazienza" con tono annoiato, scatenando Tina.

L'opinionista gliene dice di tutti i colori, chiamandolo eterno Peter Pan e facendo notare a Ida che non potrebbe mai costruire qualcosa di concreto con un uomo così superficiale.

