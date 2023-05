Uomini e Donne, le coppie del trono over lasciate in sospeso e i ritorni per la prossima edizione!

Gossip TV

Uomini e Donne ha chiuso la sua stagione venerdì 12 maggio, ma cosa possiamo aspettarci per la prossima edizione? Ecco le coppie del trono over lasciate in sospeso e quali personaggi potrebbero tornare!

Si è conclusa venerdì 12 maggio la stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Le riprese della prossima edizione inizieranno a fine agosto, probabilmente, ma c'è già una grande aspettativa sulla situazione di diverse coppie del trono over lasciate in sospeso e su quali personaggi potrebbero tornare per la prossima edizione.

Uomini e Donne, le coppie del trono over lasciate in sospeso ed eventuali ritorni

Tra i vari partecipanti del trono over, alcuni avevano iniziato delle conoscenze nelle ultime puntate, ma le registrazioni della scorsa settimana non avevano mostrato alcun sviluppo: parliamo ad esempio di Armando Incarnato, il quale era uscito a cena con una dama appena giunta nel parterre, Brunella. La donna aveva ricevuto diversi numeri dai cavalieri del parterre, ma ha ammesso di aver accettato solo quello del cavaliere napoletano, considerato il suo prototipo di uomo ideale. L'ultima puntata che li aveva visti protagonisti era stata anche quella in cui il cavaliere napoletano aveva ammesso di essere felicemente disoccupato, scatenando numerose domande anche da parte degli opinionisti del dating show. La coppia era uscita a cena insieme e sembrava intenzionata a proseguire la frequentazione, ma al momento non sappiamo se tale conoscenza sia proseguita, dato che le puntate mandate in onda non hanno svelato nulla della storia d'amore di Incarnato.

Discorso simile per Riccardo Guarnieri: questa edizione è stata una delle più chiacchierate per la sua vita sentimentale, dato che Ida Platano, sua storica ex, ha abbandonato il programam con il nuovo amore, Alessandro Vicinanza, e Riccardo ha frequentato un'altra dama del trono over, Gloria Nicoletti, per diversi mesi, per poi terminare la frequentazione e portare la dama del trono over ad abbandonare il programma, una decisione inevitabile visti i sentimenti, non corrisposti, per il cavaliere. Il Guarnieri, dopo diverse frequentazioni poi interrotte bruscamente, era diventato protagonista delle ultime puntate del dating show per le liti con una dama, Giusy, con cui aveva trascorso una serata e una nottata alquanto movimentate e con cui aveva furiosamente litigato in studio, attirandosi però il rimprovero anche della padrona di casa per la superficialità del suo comportamento. Alla fine, per Riccardo era giunta una nuova dama a conoscerlo, Giulia, e il tarantino aveva scelto di farla restare per approfondire la conoscenza. Anche in questo caso, dovremo aspettare settembre per sapere come proseguirà - se proseguirà - la frequentazione.

Un'altra protagonista del trono over è stata Paola Ruocco: dopo gli accesi scontri con Gemma Galgani, la dama si era defilata nelle ultime puntate, ammettendo a centro studio di aver iniziato una frequentazione con un cavaliere e che stava andando davvero a gonfie vele. I due, infatti, erano stati visti ballare abbracciati e totalmente incuranti del mondo intorno a loro, tanto che qualche fan aveva ipotizzato un' eventuale uscita dal programma anche per Paola. La dama, in un'intervista al magazine, ha rivelato che la conoscenza con il cavaliere in questione sta proseguendo lontano dalle telecamere e chissà che a settembre non la rivedremo brevemente solo per un saluto al dating show, dato che sembrava davvero presa dall'uomo.

Tra le coppie del trono over che si stavano frequentando c'erano anche Aurora Tropea e Dario, un cavaliere napoletano che, tuttavia, sembrava essersi tirato indietro dopo aver visto l'accanimento con cui la dama si scagliava contro Armando Incarnato. Tuttavia, nell'ultima puntata in cui erano apparsi insieme, i due avevano ballato e sembravano riappacificarsi. Come sarà andata a finire? Intanto per la nuova edizione sembrano quasi certi alcuni ritorni, come quello di Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani: il cavaliere infatti si è detto pronto a tornare e che ormai tra lui e la dama torinese non c'è altro che un dolce ricordo di un passato felice insieme. Secondo alcune indiscrezioni, invece, tra i personaggi che potrebbero non fare ritorno c'è proprio Aurora Tropea, assente già nelle ultime registrazioni. Per scoprirlo, non ci resta che attendere le nuove registrazioni, previste, come vi abbiamo accennato, per la fine di agosto.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne