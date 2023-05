Uomini e Donne, Armando Incarnato al centro studio: "Sono felicemente disoccupato"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato è al centro studio con una nuova dama, Brunella, ma l'attenzione di tutti si sposta su una sua affermazione...Vediamo insieme cosa è successo.

La puntata di Uomini e Donne riprende dalla fine di quella andata in onda su Canale 5 ieri pomeriggio: Nicole Santinelli è ancora in lacrime e Carlo ha cercato di consolarla. Dopo un romantico ballo tra i due, si passa al trono over con Carla, Gabriella e Claudio F. Inaspettatamente, al centro studio arriva il momento di Armando Incarnato, che sta frequentando una nuova dama, Brunella.

Uomini e Donne, Armando Incarnato al centro studio la notizia shock sul suo lavoro

Carlo rivela di aver avuto un percorso difficile durante la sua adolescenza, a causa dei problemi di peso, sollecitato dalla conduttrice Maria De Filippi. Nel frattempo Nicole è ancora in lacrime e Gianni Sperti interviene provando a chiarire che forse i dubbi e le paure della tronista dipendono dal fatto che c'è un sentimento che sta nascendo. Intanto, Luca decide di ballare con Camilla, sorprendendo tutti e lasciando anche Alessandra senza parole. Dopo il ballo, però, Maria De Filippi, che ha notato che sia Carlo sia la tronista sono usciti dallo studio, chiede loro perché non hanno ballato e, spinto dalla conduttrice, il corteggiatore chiede di poter ballare con la tronista. Durante il ballo, tuttavia, è Andrea a uscire dallo studio e quando rientra afferma che non aveva voglia di vedere loro due ballare.

Spazio al trono over con il triangolo Carla, Claudio F. e Gabriella: il cavaliere ha chiuso con Carla e sta continuando a uscire con Gabriella, con cui la sera precedente ci sono stati dei baci. Vedendo Carla ridere, la conduttrice le chiede cosa ne pensa di questa storia e la dama dice che era scontato che andasse così, perché sin da quando si sentivano il cavaliere non faceva che dire parlare di Gabriella ed era evidente l'interesse per l'altra dama. Il cavaliere le ricorda che lei ha delle problematiche sue da risolvere e a queste parole la dama esplode e gli urla contro di non permettersi di parlarle in quel modo e che lei non ha più voglia di uscire con uomini come lui. I due iniziano una discussione e ritirano fuori le loro uscite e si urlando contro, con la dama che lo accusa di essere un bugiardo e il cavaliere che continua a puntualizzare che ci siano dei problemi nella dama, arrivando a dirle che il suo atteggiamento è da "animale ferito". Con questa frase sia Cristina, sia uno dei cavalieri, Bruno, si inalberano e dicono che non è così che ci si rivolge a una donna. Anche un'altra dama, Patrizia, gli dice che non deve giocare sulle fragilità delle persone e che i modi che ha avuto non sono giusti; il cavaliere ammette di aver sbagliato ad alzare i toni, ma non è giusto il modo in cui Carla parla di lui. Continuano a dirsene di tutti i colori, finché Carla non accusa Gabriella di essere uscita con tutto il parterre maschile, provocando un putiferio. Gabriella la accusa di avere dei motivi personali nei suoi confronti e che sta facendo una sceneggiata sul nulla. Interviene Maria a mettere fine alla discussione e chiede loro se vogliono ballare, con Carla continua ad accusarlo.

A sorpresa, al centro studio si siede Armando, che è uscito a cena con Brunella, una nuova dama a cui diversi cavalieri hanno dato il loro numero. La dama ammette che contrariamente a quanto possa apparire dall'esterno, la cena tra di loro è stata davvero piacevole e anche il cavaliere napoletano concorda, sebbene ammetta che una battuta della dama non gli è piaciuta, visto che la dama ha chiesto se faceva altro oltre a lavorare in televisione facesse altro. Da questa battuta, si passa poi a una notizia inaspettata e cioè che Armando ammette di non avere un lavoro. Questa affermazione provoca un certo stupore in studio, con Gianni che cerca di indagare, ma il cavaliere napoletano è piuttosto sfuggente e preferisce non rispondere, lasciando intendere che ci siano alcune situazioni dietro. Armando ammette di avere interesse per Brunella e che spera che la dama abbia abbastanza pazienza nel rapportarsi con lui. Tina insinua che anche il cavaliere sia un grande imprenditore come Elio Servo e così si riapre una discussione tra Armando ed Elio, con il primo che accusa il secondo di essere stato molto maleducato nei confronti della Cipollari, tanto che forse invece di parlare del suo livello di istruzione, dovrebbe tornare a scuola, perché è maleducato. Tina non si trattiene e riprende a urlare contro il cavaliere, con Maria che interviene e chiude ogni discussione, facendo ballare Armando e Brunella.

