Uomini e Donne, Lavinia Mauro insultata da un hater: arriva la risposta di Alessio Corvino

L'ex tronista di Uomini e Donne, Lavinia Mauro, è stata insultata da un hater, al quale ha risposto per le rime il fidanzato Alessio Corvino. Vediamo insieme cosa ha detto!

L'unica coppia del trono classico di questa edizione di Uomini e Donne a essere ancora insieme è quella formata dall'ex tronista Lavinia Mauro e dalla sua scelta, il corteggiatore Alessio Corvino. I due sono, infatti, più uniti che mai e hanno dimostrato di fare squadra contro le malelingue e gli haters che non perdono mai occasione di attaccarli.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro insultata, interviene Alessio Corvino

In particolare, un recente episodio ha visto un utente sui social insultare Lavinia Mauro per i suoi problemi di gestione dell'ansia. L'ex tronista, infatti, non ha mai nascosto di essere molto ansiosa e di soffrire di attacchi di panico, derivati da alcuni traumi subiti in passato. Iconico è diventato il ventaglio con cui si è sempre sventolata in studio nei momenti in cui la tensione saliva o la sua richiesta di poter avere un po' d'acqua per placare l'ansia.

Questo suo problema l'aveva anche inizialmente frenata con Corvino: la marchesina, infatti, temeva che il corteggiatore non fosse in grado di comprendere le sue fragilità e che per queste l'avrebbe abbandonata, ma Alessio le sta dimostrando giorno per giorno quanto tenga a lei e l'ultima occasione si è presentata quando un untente sui social ha pensato bene di insultare Lavinia con un commento che, benché sgrammaticato, poteva colpire nel profondo l'ex tronista.

Sotto uno degli ultimi post di Lavinia su Instagram è comparso un commento da parte di un hater verso l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi:

"E questa cia gli attacchi di panico?"

Un commento banale, ma che nella sua insensibilità ha sicuramente infastidito e ferito l'ex tronista, la quale è stata prontamente difesa dal suo Alessio. L'ex corteggiatore, infatti, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha risposto in maniera pungente e ironica, sottolineando la poca delicatezza di un commento che, come spesso accade, non fa che sottolineare quanto le persone non abbiano ancora compreso l'importanza della salute mentale e delle fragilità umane, le quali possono manifestarsi in molti modi. All'hater che ha insultato la sua fidanzata ha infatti risposto:

"C'ha al massimo non cia...ma non penso neanche che questo sia il tuo vero problema, hai appena dimostrato di averne di più gravi"

