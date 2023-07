Uomini e Donne, Lavinia Mauro e la romantica dedica ad Alessio Corvino per il suo compleanno

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino ha festeggiato il compleanno dell'ex corteggiatore. Vediamo insieme i romantici auguri della tronista!

Il trono classico di Uomini e Donne di questa stagione televisiva ha dato ben poche soddisfazioni in termini di amori a lungo termine, ma molte di più per quanto riguarda il gossip: infatti, delle quattro coppie uscite insieme dal dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi soltanto una sta resistendo e dimostrnado che, nonostante un inizio burrascoso, è più solida che mai: quella formata da Lavinia Mauro e dalla sua scelta, l'ex corteggiatore Alessio Corvino.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e la dolce dedica ad Alessio Corvino per il suo compleanno

La marchesina e il biondo casertano, infatti, hanno avuto diversi scontri nel programma, a causa dei loro caratteri e di diverse divergenze, ma questi litigi e queste scintille hanno anche permesso loro di conoscersi a fondo, tanto che quando è arrivato il momento della scelta, avvenuta ad aprile, subito dopo quella di Federico Nicotera, Lavinia Mauro non ha avuto dubbi e ha scelto Alessio Corvino per uscire insieme dal programma di Maria De Filippi.

La coppia si divide, oggi, tra Roma e Caserta, scegliendo di non andare a convivere ancora insieme, per evitare di bruciare le tappe: una decisione che si è rivelata vincente e che sta consentendo a entrambi di approfondire ulteriormente il loro rapporto. Lavinia e Alessio sono, tuttavia, inseparabili: si sono concessi diversi weekend di relax, hanno partecipato insieme al concerto dei Coldplay e sfidato le malelingue che li vorrebbero perennemente in crisi.

Ieri, 28 luglio, la coppia ha anche festeggiato due mesi di relazione e, soprattutto, il compleanno di Alessio Corvino: l'ex corteggiatore ha compiuto 28 anni e, per l'occasione, Lavinia Mauro ha organizzato per lui una romantica sorpresa: l'ex corteggiatore è stato bendato e portato in una tenuta dove, ad attenderlo, ha trovato un tavolo apparecchiato per una romantica cena per due a bordo piscina, con tanto di candele, fiori e romantica atmosfera. Ma, l'ex tronista non si è trattenuta dall'aggiungere un tocco di ironia e divertimento, scegliendo per la torta di compleanno del suo fidanzato una dedica ironica e che rispecchia il suo carattere: "28 anni di ho ragione io".

Ma la marchesina si è anche lasciata andare a un dolce commento sui social, postando degli scatti della serata e dedicando al suo Alessio un messaggio pieno d'amore:

"Tanti auguri alla mia roccia, voglio vederti sempre pazzo, sorridente e pieno di vita. Buon compleanno amore amio, ti amo. La mia cosa più bella. Meriti il meglio e anche di più."

