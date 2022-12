Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, la tronista Lavinia Mauro continua a lanciare accuse ad Alessio avanzando pretese agghiaccianti. Mentre Alessandro riceve due di picche da Antonella, la dama che per qualche settimana sembrava essere al centro dei pensieri di Armando Incarnato, il tronista Federico Nicotera fa di tutto per rientrare nelle grazie di Alice.

Uomini e Donne, Federico Nicotera riconquista Alice

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dallo scontro acceso tra Alessio e la tronista Lavinia Mauro, che accusa il partenopeo di non riuscire a rinunciare a qualche serata in discoteca pur sapendo che lei soffre per questo, considerandola una mancanza di rispetto. Mentre la romana è certa che Alessio potrebbe rinunciare per lei, dal momento che lei stessa è chiusa in casa da quando ha iniziato il suo percorso su Canale 5, il corteggiatore trova assurdo che gli venga fatta una richiesta del genere, dato che non fa nulla di male e non è neppure il suo fidanzato. Lavinia si trova ad essere più confusa che mai: Alessio è orgoglioso e non le dà corda perché lei ha voluto Alessio Campoli in studio a tutti i costi, oppure è veramente poco interessato a conoscerla? Secondo Tina Cipollari i due Alessio sono uno peggio dell’altro.

Si passa al trono over con Alessandro che è uscito con Desdemona, salvo poi frenarsi quando ha saputo che ha almeno 10 anni in più di quelli che credeva avesse. La dama non ha voluto baciare il cavaliere, dando importanza a questo gesto, e lui ha ammesso di essersi frenato perché teme che poi ci rimarrebbe male se la baciasse e non andasse bene tra loro. Desdemona, invece, è certa che la colpa sia tutta della loro differenza d’età. Alessandro ha contattato Antonella ma la dama non si è mostrata interessata a conoscerlo, suscitando il forte fastidio del cavaliere che l’ha accusata di non essere sincera. In studio, tutti pensano che Alessandro sia troppo sicuro di sé ed egocentrico, al punto da non accettare un rifiuto e trovare per forza una giustificazione. Nella querelle si intromette Armando Incarnato che, difendendo Antonella, si scaglia contro il collega e lo ammonisce per aver dato forti giudizi sul suo conto. Mentre Riccardo Guarnieri, sbugiardato con Gloria Nicoletti, confida di essere interessato ad Antonella, punzecchiando poi la dama sulla conoscenza fallita con Armando, lei dichiara di essere stata benissimo a cena con Luciano.

Torniamo al trono classico con il tronista Federico Nicotera che è uscito in esterna con Alice, dopo aver discusso ferocemente con la corteggiatrice. I due hanno continuato a discutere, nonostante fosse palese che da parte di Federico ci fosse voglia di un chiarimento e di fare pace. Vedendo Alice ancora furiosa, Federico decide di raggiungerla in albergo per una sorpresa, ammettendo di aver sentito la sua mancanza e scatta il bacio dopo un gesto importante da parte del tronista. In studio, la corteggiatrice si dice contenta ma vuole vedere le prossime mosse del romano mentre Carola pensa che il comportamento di Alice sia una strategia per interessare Federico.

