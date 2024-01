Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino stanno ancora insieme? Cosa è successo dopo la Scelta

Gossip TV

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, 9 mesi dopo la scelta a Uomini e Donne, fanno ancora coppia fissa? Ecco cosa succede.

Sono passati nove mesi da quando Lavinia Mauro, una delle troniste più amate delle ultime stagioni di Uomini e Donne, ha scelto di concludere il suo percorso con il corteggiatore Alessio Corvino. Ma come procede la relazione tra i due dopo le voci sulla presunta crisi di coppia? Ecco la verità.

Uomini e Donne, Lavinia e Alessio: che fine hanno fatto?

Il percorso di Lavinia Mauro nello studio di Uomini e Donne è stato un percorso molto particolare anche a causa delle problematiche portate in televisione dalla giovane e bella romana che, soffrendo di forti attacchi di panico, ha dovuto prendere diverse accortezze per non lasciarsi sopraffare. Tutti hanno fatto il tifo per Lavinia, vedendola sinceramente interessata ad innamorarsi e soprattutto decisa a superare i propri limiti, parlando anche sul piccolo schermo di un problema spesso sottovalutato o liquidato con poche frasi fatte.

Leggi anche Uomini e Donne, arriva il duro sfogo di Armando Incarnato

A Uomini e Donne, Lavinia ha conosciuto Alessio Corvino e a tutti era chiaro, sin da subito, che tra i due sarebbe stato amore. La tronista, infatti, ha scelto di concludere la sua avventura proprio con l’affascinante corteggiatore, che ha dimostrato grande sensibilità nei suoi confronti ma l’ha anche spronata a cambiare in meglio nelle relazioni. Sono trascorsi nove mesi dalla scelta e si è recentemente parlato di una forte crisi di coppia, prontamente smentita da Lavinia sui social. Ma sarà davvero così? La giovane coppia non sembra aver alcun problema al momento e, anzi, vive in modo spensierato la relazione cercando di trascorrere insieme ogni momento possibile. Li vediamo su Instagram mentre si divertono sulla neve, ma anche mentre improvvisano un ballo di coppia, poi arriva la dedica della Mauro per i loro primi nove mesi insieme, che fuga ogni dubbio.

“Ci auguro di rimanere Sempre così, tanto diversi quanto simili e di compensarci sempre come abbiamo fatto fin ora, di sorridere, piangere, urlare, ballare, giocare e cantare a squarciagola come solo noi sappiano fare, ma sopratutto ci Auguro di supportarci ogni giorno, come il primo giorno”, ha scritto l’ex tronista nella dedica per il loro importante mesiversario, che coincide proprio con l’inizio del nuovo anno. Insomma, Lavinia e Alessio sono molto innamorati e il pubblico di Uomini e Donne apprezza moltissimo questo sentimento, dato che negli ultimi anni le coppie dopo la scelta sono durate come un gatto in tangenziale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.