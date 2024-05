Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino prossimi a Temptation Island? L'indiscrezione bomba!

Gossip TV

Una delle coppie più amate della passata edizione di Uomini e Donne, quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino, potrebbe essere prossima a partecipare a Temptation Island? Spunta un'indiscrezione bomba!

Anche questa estate tornerà in onda il consueto appuntamento con Temptation Island, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. E spunta già la prima indiscrezione bomba su una coppia di concorrenti molto nota al pubblico di Canale5. Stiamo parlando di Lavinia Mauro e Alessio Corvino, rispettivamente tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino, da Uomini e Donne a Temptation Island? Spunta un'indiscrezione bomba!

Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi dopo sette mesi di percorso. La coppia è nata negli studi Elios nella scorsa edizione del dating show. Da subito, i due si sono mostrati affiatati sui social, pubblicando e condividendo con i followers la loro nuova quotidianità. Nel corso di questo anno che hanno trascorso insieme non sono mancate le segnalazioni e indiscrezioni su una possibile crisi della coppia, ma i due hanno sempre smentito le voci e sono apparsi affiatati e uniti.

Tuttavia, da diversi mesi, sui social i fan hanno notato una certa freddezza tra i due, nonché l'assenza di nuove foto e momenti trascorsi insieme, soprattutto, durante le vacanze pasquali. Gli ultimi scatti di coppia risalgono alla laurea dell'ex tronista, avvenuta a marzo, quando Lavinia e Alessio sono stati immortalati insieme.

Inoltre, in occasione di un ricovero della Marchesina per una piccola operazione, dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne non c'è stata traccia e Lavinia Mauro non ha fatto cenno al fidanzato, limitandosi solo a dire che presto avrebbe raccontato la verità sull'operazion subita.Il prolungato silenzio sulla crisi di coppia ha continuato a non convincere i fan e, ora, finalmente, sembra essere stato svelato il motivo dietro questa scelta.

Uomini e Donne, spunta un'indiscrezione bomba su Lavinia Mauro e Alessio: sarebbero prossimi a Temptation Island

Dato che, come abbiamo accennato, Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno sempre voluto smentire le voci e le indiscrezioni di una crisi tra loro, vederli mantenere un così forte riserbo ha scatenato ovviamente la curiosità dei fan. I followers, infatti, non si spiegavano da cosa dipendesse la scelta di questo silenzio stampa, rifiutando di smentire o confermare le voci di una rottura e della fine di un amore tra i due protagonisti del trono classico di Uomini e Donne.

Tuttavia, ora, sembra finalmente chiaro il motivo: sui social, infatti, è iniziata a circolare un'indiscrezione bomba che svelerebbe cosa sta succedendo alla coppia. Secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sarebbero prossimi a partecipare come concorrenti a Temptation Island. Il reality dei sentimenti tornerà con il consueto appuntamento questa estate e nel frattempo sono già aperti i casting per le coppie che decideranno di mettere alla prova il loro amore. Nella passata edizione, a partecipare erano state tutte coppie non vip, ma forse, per questa nuova edizione si potrebbe pensare di optare per una formula mista o di tornare alle coppie vip, provenienti dai reality di Canale5.

E, secondo Venza, tra i possibili concorrenti ci sarebbero proprio Lavinia e Alessio. Su Instagram, infatti, il gossipparo ha riportato nelle sue stories:

"Boom! Lavinia e Alessio sarebbero in trattative per partecipare a Temptation Island. Per questo non avrebbero detto nulla sulla loro crisi?"

Al momento, si tratta solo di un'indiscrezione e bisognerà aspettare per scoprire se davvero vedremo i due ex protagonisti di Uomini e Donne in tv a Temptation Island.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne