Uomini e Donne, Lavinia Mauro confessa: "Sono state settimane intense e stressanti, perché..."

L'ex tronista di Uomini e Donne, Lavinia Mauro, ha svelato di essersi sottoposta a un delicato intervento...

Solo un anno fa, Lavinia Mauro lasciava Uomini e Donne come tronista, insieme alla sua scelta, il corteggiatore Alessio Corvino. Dopo 7 mesi di percorso, tra alti e bassi, infatti, i due protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno iniziato la loro relazione lontano dalle telecamere. E tutto sembrava procedere a gonfie vele, anche se di recente si sono diffuse voci preoccupanti!

Uomini e Donne, Lavinia Mauro confessa: "Sono stata assente sui social, sono state settimane stressanti"

A preoccupare i fan del programma è stata l'assenza di foto di coppia dei due da quasi un mese a questa parte sui rispettivi profili social, nonché la mancanza di foto con Corvino nel giorno della laurea dell'ex tronista. L'assenza di Lavinia Mauro dai social, tuttavia, ha una spiegazione ben diversa. Come rivelato dalla diretta interessata, infatti, l'ex tronista si è sottoposta a un delicato intervento di cui svelerà i dettagli in seguito.

Parlandone con i followers, tuttavia, Lavinia non ha fatto cenno ad Alessio Corvino né ha commentato le voci sulla loro crisi, cosa che invece in passato era propensa a fare, non appena i rumors diventavano più insistenti:

"Buondì gente. Oggi vi do un buongiorno un po’ differente. Ci tengo innanzitutto a dirvi che è andato tutto bene. Ho dovuto sottopormi ad un intervento delicato, magari più avanti vi racconterò di più…Sono state settimane intense e stressanti tra varie visite ma ora il peggio è passato. Va tutto bene. Sto bene. La ripresa sarà un po’ lenta per via dei punti e della zona trattata, ma tornerò più carica che mai!"

La coppia si è sempre mostrata molto unita sui social, condividendo esperienze e momenti insieme, compresa l'adozione di una cagnolina che è diventata protagonista delle stories Instagram di entrambi.

