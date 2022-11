Uomini e Donne, Lavinia e Alessio al capolinea? ''Tu pretendi, sei viziata e vuoi fare la tronista''

Gossip TV

Tra la tronista Lavinia e il corteggiatore Alessio la situazione è critica. La conoscenza è al capolinea nello studio di Uomini e Donne?

Lavinia ha intrapreso il percorso come tronista di Uomini e Donne, premettendo di avere qualche difficoltà a vivere il mondo delle telecamere a causa dei suoi attacchi di panico. Il corteggiatore Alessio sembrava aver capito come prendere la bella romana, ma l’ingresso di un nuovo rivale chiamato da lei tramite la redazione, ha fatto crollare il rapporto che ora è al limite.

Uomini e Donne, Alessio mette in dubbio la tronista Lavinia (VIDEO)

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, mentre Alessandro Vicinanza ammette che lo farebbe ancora con Roberta Di Padua lasciando Ida Platano senza parole, la tronista Lavinia ha dovuto affrontare il corteggiatore Alessio dopo uno scontro feroce a causa di un’esterna saltata. La bella romana ha premesso di aver intrapreso questo percorso televisivo con qualche difficoltà legata alla sua lotta ai forti attacchi di panico, che purtroppo influenzano alcune scelte e comportamenti quotidiani. Quando Alessio, convocato per un’esterna con Lavinia dopo una brutta discussione in puntata che ha fatto scoppiare in lacrime la tronista, ha scoperto che lei non si sentiva in grado di uscire insieme, ha sbottato e l’ha raggiunta nei camerini.

L’alterco è stato nuovamente forte e Alessio, deluso e amareggiato dal fatto che Lavinia abbia voluto chiamare un ex corteggiatore del programma ovvero Alessio Campoli, ha ammesso di essere al limite. In studio, con la benedizione di Maria De Filippi che ha evitato di trascinare la romana al centro lasciandola più tranquilla sul trono, i due protagonisti del trono classico si sono affrontati.

“Sono venuto da te perché volevo accertarmi che stessi bene dato che non avevamo avuto modo di parlare dopo la scorsa puntata. Io faccio i fatti, quando arriveranno le parole non ti andranno bene neanche quelle. È inutile che hai questo atteggiamento da tronista con me, atteggiamento da viziata, che tutto ti è dovuto”.

Uomini e Donne, Alessio stanco di Lavinia?

Alessio teme che Lavinia non sappia apprezzare i suoi gesti, non riuscendosi a mettere nei suoi panni ovvero quelli di un ragazzo che ha a sua volta difficoltà a spiegare i propri sentimenti. Pur rispettando i sentimenti della controparte, il giovane vorrebbe essere compreso e non sentirsi sempre fuori posto o in dovere di rassicurarla. La romana, tuttavia, pretende anche parole oltre ai fatti, e trova che Alessio sia offeso per l’arrivo del nuovo rivale più che per la discussione tra loro.

“Basta dito puntato perché io non ti punto mai il dito, ti ha detto Maria di abbracciarmi, di pancia non fai nulla… Il problema è questo: dal bacio si è creata una distanza enorme tra di noi. Ci siamo percepiti freddi, non siamo più riusciti a parlare”.

Lavinia ha invito il corteggiatore partenopeo a mettere un punto alla loro discussione e ricominciare per ritrovarsi, ammettendo con sforzo di essere così agitata per lui perché ci tiene. Insomma, i due riusciranno a venirsi incontro oppure la conoscenza si concluderà prima del previsto? Per scoprirlo non resta che continuare a guardare le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5.

