Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza lo farebbe ancora con Roberta Di Padua: Ida Platano gelata!

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, continuano i battibecchi tra Ida Platano, Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri non si scompone quando lo accusano di essere triste e malinconico a causa della nuova relazione di Ida Platano, lanciando qualche velenosa frecciatina alla sua ex fidanzata. Mentre Alessandro Vicinanza ammette che ballerebbe con Roberta Di Padua se non avesse paura della reazione della dama bresciana a questo gesto, Maria De Filippi invita Ida a non prevaricare sempre gli uomini che frequenta, lasciandoli liberi di decidere.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza scatena Ida Platano

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un nuovo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Interrogato da Gianni Sperti, che lo ha visto particolarmente silenzioso nelle ultime puntate nonostante sia stato tirato più volte in ballo, Riccardo si è mostrato molto infastidito dalla sua ex fidanzata che trova incoerente. La dama bresciana ammette di pensare che Riccardo vorrebbe che lei fosse sua amica, non rispettando i suoi sentimenti che non le permettono di essere amica del cavaliere dato che per lei è stata la sua storia più importante. Il cavaliere continua a fare paragoni tra Ida e Roberta Di Padua, con la quale ha avuto una storia finita malissimo ma che sembra sia stata ben più serena di quella con la dama bresciana, provocando il fastidio di quest’ultima.

Gianni, nonostante le parole di Riccardo, è convinto che il cavaliere sia silenzio poiché in difficoltà vedendo Platano presa dal corteggiamento di Vicinanza. In realtà, il cavaliere pugliese rivela di aver dato il suo numero ad alcune dame, tra cui anche a Cristina la quale tuttavia non ha mai accettato non avendo provato per lui alcuna attrazione fisica o mentale. Interrogata da Maria De Filippi, Roberta confessa di voler ballare con Alessandro perché lo pensa ancora, e il cavaliere replica che se non avesse paura della reazione di Ida, lui ci ballerebbe insieme. Platano è furiosa e minaccia di chiudere, la presentatrice interviene dichiarando che la dama bresciana deve lasciare libero l’uomo che sta conoscendo, altrimenti non lo conoscerà mai per quello che è realmente.

In studio si scatena un dibattito, secondo Maria è normale che Alessandro abbia piacere di fare alcune cose ed è un bel segno che non lo faccia per Ida, mentre per altri la cosa dovrebbe venire naturale al cavaliere partenopeo. Durante la pausa dedicata alla nuova esterna di Federica Aversano, Ida scoppia in lacrime e lascia lo studio rincorsa da Alessandro, poi anche Roberta si commuove e ammette che avrebbe voluto avere un confronto diretto con il partenopeo, cosa che gli è molto mancato. Di Padua, infatti, non crede che Vicinanza sia completamente certo della sua scelta e vorrebbe sapere se ha o meno qualche chances.

