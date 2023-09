Uomini e Donne, la storia Instagram di Beatriz D'Orsi è una frecciatina a uno dei due tronisti?

Gossip TV

Beatriz D'Orsi ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe essere una frecciatina ai due tronisti. Vediamo cosa è successo!

Il trono classico di Uomini e Donne quest'anno vede protagonisti Brando, Cristian e Manuela. I due tronisti, in particolare, hanno corteggiato per un breve periodo la stessa corteggiatrice, Beatriz D'Orsi, la cui storia aveva diviso il pubblico tra chi la reputava una finzione per attirare le simpatie e chi, invece, ne aveva apprezzato la sincerità. La corteggiatrice ha pubblicato di recente una storia su Instagram che sembra una frecciatina a uno dei due tronisti.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi lancia una frecciatina ai tronisti con una storia su Instagram?

Dopo aver attirato le simpatie di Cristian, la corteggiatrice e il tronista romano sono usciti insieme in due esterne, ma in un confronto al centro studio, l'indecisione della corteggiatrice e la sua preferenza - dal punto di vista sentimentale - per Brando, avevano spinto Cristian a scaricarla. Nonostante i due non si frequentino più, non sono mancati scontri nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Su Instagram, Beatriz ha un seguito abbastanza ridotto (solo 3000 followers), ma sembra che abbia già iniziato ad avere alcuni atteggiamenti tipici delle influencer, come dimostrano i consigli di lettura che ha offerto ai suoi fan. Nella storia, Beatriz inquadra un libro che ha iniziato a leggere e aggiunge come didascalia alcune frasi che lasciano pensare: sono una frecciatina ai tronisti? O a qualcuna delle loro corteggiatrici? Dopotutto, nella puntata di oggi, venerdì 29 settembre, Silvia - che è uscita in esterna con Brando - ha rivelato che la rivale ha dimostrato di essere interessata a stare al centro studio, perché anche lontano dalle telecamere ha ammesso di essere ancora indecisa su quale dei due tronisti le piacesse di più:

"Ringrazio di cuore dei bei messaggi. Ripudio la cattiveria. Ps: Non possiamo rispondere, ci tenevo a comunicarlo, ma vi leggo"

