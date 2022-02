Uomini e Donne, la sorella di Gemma Galgani si scatena contro Tina Cipollari

Gossip TV

La sorella minore della dama torinese, intervistata da Uomini e Donne Magazine.

"Mia sorella è buona, generosa, forse troppo. Si è sempre buttata a capofitto nelle cose. Ogni volta non era una storia d'amore, era "la storia d'amore". Non era un lavoro, era "il lavoro". E' fatta così."A parlare è Silvana Galgani, la sorella minore della nota dama torinese Gemma Galgani. La donna ha parlato della sorella al settimanale Uomini e Donne Magazine, parlando di un affetto viscerale che la lega a Gemma. "Fin da adolescente era bellissima e una ribelle". "Anche se la chiudevano in casa, trovava sempre il modo di scappare".

Uomini e Donne, la sorella di Gemma Galgani parla di Tina Cipollari: "Mi addolora, devo spegnere la televisione"

La famiglia di origini toscane, con tre sorelle nate esattamente a sette anni di distanza l’una dall’altra. Un padre e una madre piuttosto severi ma anche affettuosi e tolleranti. La donna haparlato di Gemma "come una donna molto possessiva con le persone che ama". Quando era molto piccola, Silvana affrontò un periodo molto doloroso, a causa di una malattia difficile da diagnosticare e Gemma le è stata sempre accanto con il suo fare amorevole e protettivo. "Anni dopo, quando frequentavo io il liceo, la consideravo un mito: era molto bella – lo è ancora – ma soprattutto piena di vita, sempre al centro dell’attenzione. Io ero la sua ombra, tanto che alcuni mi chiamavano Gemmina. Ero un po’ il suo clone, stavo sempre con lei", racconta Silvana che parla di una presenza costante accanto "come un angelo custode".

Sono state proprio le sorelle di Gemma, Silvana e Anna a spingerla a partecipare a Uomini e Donne in un periodo in cui pare che la Galgani avesse bisogno di nuovi stimoli.

Oggi, Silvana, chiarisce che non è sempre facile vedere gli attacchi di Tina nei confronti della sorella:

“Ci sono dei momenti in cui devo spegnere la televisione. Per Tina. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose – forse qualche volta anche giuste – ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce. Usa termini troppo aggressivi con lei, a volte vorrei alzare il telefono e dirgliene quattro, anzi otto. Noi sorelle non capiamo come mai Tina reagisca così anche perché io l’ho conosciuta, alla festa di fidanzamento di Gemma ed Ennio Zingarelli" e, racconta Silvana che non ha nascosto che in quell'occasione le era piaciuta molta. Dopo l'arrivo di Giorgio Manetti, effettivamente l'atteggiamento della Cipollari è cambiato e da anni si rende protagonista di infuocati scontri con la dama torinese.

