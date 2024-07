Uomini e Donne, Barbara De Santi: "Mi manca Maria De Filippi che mi capisce con uno sguardo"

La 55enne mantovana, Barbara De Santi, noto volto noto del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata al settimanale dedicato al programma, rivelando che sente nostalgia per il dating show e anche per la padrona di casa, che da sempre è in grado di capirla solo con uno sguardo.

Barbara, che è una professoressa, avrà oltre due mesi di vacanza dalle scuole ha confessato che finalmente si godrà un po' di meritato riposo.

La dama mantovana ha poi dichiarato di sentire la mancanza del programma ma anche di Maria De Filippi in grado sempre di comprendere perfettamente il suo stato d'animo:

La De Santi ha confessato di avere un ricordo particolarmente bello riguardo all'estate:

Di recente, l'ex cavaliere Ernesto Russo che ha avuto una breve frequentazione con Barbara è tornato a parlare di lei, in una diretta Instagram.

"È una ragazza intraprendente, ma poliedrica per davvero, non come Barbara nel suo libro che dice solo ca**ate. Una persona poliedrica è una persona che riesce a fare più cose. Lei ha fatto un’intervista dove diceva che non faceva parte delle segnalazioni che hanno mandato su di me in studio, mentre il giorno prima che uscivano queste segnalazioni lei mi ha detto che aveva delle foto mie con una ragazza e sono certo le abbia girate alla redazione. Non c’è niente di male in questo, ma non dire che non è vero perché Barbara lì dentro si è sempre fatta i ca*zi di tutti, lo sapevano tutti lì dentro, compresa la redazione."