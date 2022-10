Uomini e Donne, la rivelazione di Gianluca De Matteis su Sophie Codegoni: "Quando è entrata nella Casa del Gf Vip..."

Gossip TV

L'ex tronista Gianluca De Matteis chiarisce il suo rapporto con Sophie Codegoni.

Gianluca De Matteis è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni di Mondo Tv, l'ex tronista ha svelato la verità sul suo rapporto con Sophie Codegoni e commentato la proposta di nozze fatta alla sua ex collega di trono da Alessandro Basciano al Festival di Venezia.

La confessione di Gianluca De Matteis sul rapporto con Sophie Codegoni

Gianluca De Matteis e Sophie Codegoni hanno condiviso l'esperienza sul trono di Uomini e Donne. A distanza di alcuni anni dalla loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi, l'ex tronista ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato proprio del rapporto con la bella modella e influencer:

La persona con cui avevo più legato all’epoca era Sophie. Poi dopo i rapporti che ha avuto con Corona, rapporti di diverso tipo eh, non so che tipo di rapporti fossero, ci siamo sentiti di meno. Poi quando è entrata nel Gf non ci siamo più sentiti. È tanto che non la sento e mi dispiace questa cosa. Ho visto un po’ di cose sul suo percorso, ho conosciuto anche Alessandro Basciano prima che entrasse al Gf.

Gianluca ha voluto dire la sua anche sulla discussa proposta di matrimonio fatta da Alessandro Basciano alla sua amata Sophie sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia:

Sophie e Alessandro sono bellissimi, io ho visto anche la proposta a Venezia perché ero lì per altri motivi. Quale donna non sognerebbe di ricevere una proposta sul red carpet di Venezia? Adesso, obbiettivamente. Perché uno deve sempre andare a criticare? È un gesto importante con una risonanza mediatica, certo. Per me spesso parla l’invidia.

Leggi anche Lilli Pugliese fidanzata con noto e amatissimo ex corteggiatore

L'ex tronista di Uomini e Donne ha colto l'occasione per commentare la rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Ricordiamo che i due, insieme a Roberta Di Padua, si sono resi protagonisti di un acceso contronto in studio in cui sono volate offese e accuse:

Io Davide lo vedo bene, lo vedo allenarsi sorridente, quindi boh. Io non penso che Roberta sia stata la causa della rottura. Penso che Davide, dopo che si è lasciato, ha voluto togliersi il sassolino dalla scarpa, sia lui che Roberta. Questo perché già durante il trono ricordo un’affinità tra i due. Lui e Chiara condividevano tutto, io non ce la farei però non è che vado a giudicare chi lo fa. Penso che la gelosia li abbia fatti lasciare.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.