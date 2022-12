Uomini e Donne, la redazione censura il video dello svenimento di Pinuccia: scatta la protesta

Gossip TV

Che la redazione di Uomini e Donne non mandi in onda proprio tutto tutto ciò che accade durante le registrazioni è chiaro ormai da anni, ma censura il video di Pinuccia ha provocato una protesta senza precedenti.

Pinuccia ha concluso la sua avventura nello studio di Uomini e Donne con una puntata degna della regina del dramma assoluto, scagliandosi contro Alessandro Rausa, rispondendo a tono alle accuse degli opinionisti per poi venire allontanata da Maria De Filippi. Manca, tuttavia, un tassello alla faccenda ovvero il finto svenimento della dama di Vigevano al centro studio, censurato dalla redazione che fa così scattare una protesta senza precedenti tra i fan.

Uomini e Donne, perché il video dello svenimento di Pinuccia non è mai andato in onda?

Quando si partecipa ad un programma televisivo come Uomini e Donne si sa che, nel bene e nel male, si apparirà in televisione e che ci si potrebbe ritrovare anche in posizioni scomode. Forse pensando di fare cosa gradita alla dama di Vigevano, vista la sua rispettabile età, la redazione del dating show di Canale 5 ha deliberatamente scelto di censurare il video del finto svenimento di Pinuccia dopo gli scontri feroci nello studio. La notizia era stata riportata dalle Anticipazioni, che hanno preannunciato la fine della permanenza di Pinuccia nella trasmissione di Maria De Filippi, proprio per volere della presentatrice ma anche a causa del malore simulato durante una delle ultime registrazioni.

La puntata incriminata è andata in onda, mostrando Pinuccia ai limiti della violenza verbale nei confronti di Alessandro Rausa, deliberatamente attaccato durante un ballo al centro dello studio e messo all’angolo, costringendo Maria ad intervenire e ad umiliare Pinuccia per poi consigliarle di non tornare mai più in trasmissione. Così la dama di Vigevano ci ha salutato, ma i fan di Uomini e Donne non hanno digerito il fatto che, per tutelare la signora, non sia andata in onda la puntata integrale e che il video dello svenimento di Pinuccia sia introvabile.

Sul web si è accesa una forte protesta contro la censura della redazione, che tuttavia non sembra voler cambiare idea sulla questione. Vero è che la stessa dama, avendo poi compreso la portata di ciò che ha fatto e il modo negativo in cui avrebbe calato il sipario sullo spazio televisivo che ha conquistato con polemiche e diatribe, potrebbe aver chiesto in termini legali che il video non fosse mostrato in diretta.

