Uomini e Donne, la reazione della corteggiatrice Camilla alla scelta di Luca Daffrè

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Luca Dffrè ha fatto la sua scelta, decidendo di uscire dal programma con Alessandra. Ecco come ha reagito Camilla, una delle sue due corteggiatrici all'annuncio.

Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, 10 maggio, Luca Daffrè ha deciso di fare la sua scelta, anche se in maniera piuttosto insolita: il tronista ha scelto di uscire dal programma con Alessandra e ha preferito non vedere anche le altre corteggiatrici, ma recarsi da loro in camerino e comunicare personalmente la sua scelta.

Uomini e Donne, Luca comunica la sua scelta a Camilla, ecco come ha reagito lei!

Su Witty è disponibile questo piccolo retroscena in cui si vede Luca Daffrè recarsi nei camerini delle sue ex corteggiatrici, Alice e Camilla, per comunicare loro la sua decisione di uscire dal dating show di Canale5 con Alessandra. Vi abbiamo svelato cosa ha detto Alice della scelta di Luca, in un'intervista a Lorenzo Pugnaloni.

E Camilla? Come avrà reagito? Il tronista si è recato nel suo camerino e ha spiegato la motivazione della sua scelta:

"Ho scelto Alessandra perché ho capito che lei mi fa star bene in questo momento. Ho preferito non vedere voi per non portare avanti una cosa per prendervi in giro. Con te, non lo nego, c'è stata un'immediata attrazione, ma Alessandra è ciò che cerco."

La corteggiatrice è stata di poche parole e si è limitata a dichiarare che la sua è stata la scelta giusta, augurandogli in bocca al lupo per il futuro. Con Camilla, Luca non ha mai nascosto la sua attrazione e anche in studio ha dichiarato che lei era esattamente il suo tipo dal punto di vista fisico. I due si erano conosciuti sui social, già prima dell'esperienza da naufrago di Luca, eppure, a parte qualche like e brevi conversazioni, non avevano mai approfondito la loro conoscenza. Camilla, così, aveva deciso di presentarsi nel programma per corteggiare Luca, ma sembra proprio che il tronista sia rimasto affascinato dalla dolcezza di Alessandra e abbia così deciso di uscire con lei da programma.

