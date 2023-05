Uomini e Donne, Alice Bologna sulla scelta di Luca Daffrè: "Non ho dubbi sul fatto che..."

Gossip TV

Oggi, a Uomini e Donne, è andata in onda la scelta di Luca Daffrè. Ecco cosa ha dichiarato Alice Bologna, una delle sue corteggiatrici.

Oggi, a Uomini e Donne è andata in onda la scelta del tronista Luca Daffrè, il quale ha scelto come compagna di vita Alessandra, preferendola alle due corteggiatrici Camilla e Alice Bologna. Proprio quest'ultima, intervista dal giornalista Lorenzo Pugnaloni per il suo sito LolloMagazine, ha svelato cosa ha pensato della scelta di Daffrè.

Uomini e Donne, Alice Bologna sulla scelta di Luca Daffrè

La ragazza aveva già espresso al magazine ufficiale del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi perché avesse deciso di corteggiare Luca. Inizialmente, ha raccontato, non era rimasta favorevolemente colpita da Daffrè come corteggiatore, ma nella nuova veste di tronista le sembrava maturato, diverso, come lei lo definisce "una persona dinamica e piena di vita, un po' in stile Peter Pan". Pugnaloni ha chiesto alla corteggiatrice cosa pensasse della scelta di Alessandra come compagna di Luca. L'ex corteggiatrice ha svelato che in qualche modo si aspettava questa decisione:

"In qualche modo ero preparata a quello che mi avrebbe detto, è stato un ultimo pensiero venire in camerino senza farci scendere, perché sapevamo tutti che avrebbe avuto poco senso. Non ho dubbi sul fatto che quando lui parlava di chimica, questa ci fosse davvero, ma effettivamente non ci conoscevamo! Lui è un buono e ho apprezzato il suo modo di comunicarmelo, ma le sue parole le capivo come capivo che non mi sarei 'strappata i capelli', perché non avrebbe avuto senso."

Alla coppia, Alice ha augurato solo il meglio, non mancando di sottolineare come anche il fattore tempo abbia giocato un ruolo importante nella conoscenz ae nella scelta:

"Auguro il meglio ad entrambi. Sicuramente il tempo ha giocato un po' a loro favore, ma ho avuto modo di scamabire due parole con Alessandra prima della puntata della scelta, abbiamo chiarito quello che non ci era andato giù nelle prime puntate e covenivamo che non siamo poi così diverse, tra le righe se non avessimo corteggiato lo stesso ragazzo ci saremmo state simpatiche!"

Nel suo futuro, al momento, c'è la laurea in Moda (Fashion Stylist and Editor) e questo è per lei un traguardo importantissimo, che ha raggiunto a prezzo di tanti sacrifici e che spera possa essere solo l'inizio di un grande percorso nel mondo del lavoro.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne