Uomini e Donne, ''La mano proprio lì'': Armando Incarnato lo ammette, De Filippi censura!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando Incarnato racconta dettagli intimi del rapporto con Gloria.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Elena e Biagio Di Maro continuano a discutere animatamente, mentre Tina Cipollari attaccare ferocemente il cavaliere partenopeo. Scoppia una discussione tra Armando Incarnato e Gloria, accusata di aver omesso un'intimità importante. Dopo la censura di Maria De Filippi, Matteo Ranieri ha preso posto per parlare con la corteggiatrice Denise.

Uomini e Donne: Armando Incarnato esagera!

Nonostante abbia deciso di non dare l’esclusiva a Biagio Di Maro, facendo infuriare il cavaliere di Uomini e Donne, Elena non accetta il corteggiamento del cavaliere sceso in studio per corteggiarla, non trovandolo in linea con il suo prototipo di uomo. Biagio è ancora molto arrabbiato con Elena, che ammette di essere rimasta talmente delusa dalla reazione del cavaliere, da avere seri dubbi su questa conoscenza. Gli opinionisti sono dalla parte della dama e Tina esplode: “Sei un bozzurro, un uomo squallido che, dopo che è uscito, inizia a rinfacciare e fare i ricatti. Un galantuomo non si mette a pensare a quello che ha fatto con una donna. Devi ringraziare che, nonostante venga fuori di te che sei un pessimo uomo, ancora ci sono donne disposte a conoscerti e perdere tempo. Io non ti dedicherei neanche mezzo minuti della giornata, non sei autentico”. Secondo Gianni, Biagio ha due pesi e due misure, dal momento che lui ha sempre frequentato più donne, mentre ora pretende che Elena lo scelga senza dubbi.

Si passa ad Armando Incarnato, che ha accettato di conoscere Beatrice dopo i dubbi espressi con Gloria, che avrebbe voluto continuare a frequentare il cavaliere ma anche Mirko. Nella puntata di oggi, scopriamo che Gloria ha chiuso con Mirko perché trova che lui non sia realmente interessato, mentre Armando si infuria trovando le spiegazioni della dama poco veritiere. In studio scoppia un’accesa discussione tra i tre protagonisti del Trono Over, e Gloria viene accusata di aver omesso di aver vissuto un'intimità importante con Armando, negata dalla dama. Teresanna Pugliese, ospite nello studio di Uomini e Donne, attacca Armando descrivendolo come un uomo poco elegante: “Tu stai giudicando una donna, quando a te di lei non interessa nulla. Tu non puoi giudicarla in base alla condizione che lei sceglie di vivere”.

Beatrice crede che Armando abbia ragione e vuole andare avanti con lui, mentre Maria De Filippi cerca di chiudere il discorso perché ormai è andato oltre. Prima di riprendere il suo posto, Armando ringrazia Ida Platano per aver fatto un regalo a sua figlia, e ricambia il gesto per il figlio della dama. Matteo Ranieri torna al centro dello studio, dopo essere uscito in esterna con Denise, una nuova corteggiatrice che lo ha molto colpito. Tutti hanno notato un grande feeling tra i due giovani, che hanno trascorso un’esterna intensa e allegra.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.