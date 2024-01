Uomini e Donne, la furia di Maria De Filippi torna ad abbattersi su Alessandro: "Ma qual è il tuo problema?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi è di nuovo ai ferri corti con Alessandro Vicinanza.

La puntata di Uomini e Donne di oggi, 18 gennaio, in onda su Canale5, riparte dalle ultime dinamiche del trono over: Alessandro e Cristina sono ancora sotto la lente d'ingrandimento di opinionisti e altri personaggi del parterre. La furia di Maria De Filippi torna a farsi sentire, mentre Alessio al centro studio manda via Costanza dopo averla illusa. Il trono classico con Ida Platano subisce un cambio di rotta: mentre volano stracci tra Ida e Mario, con Sergio la situazione va a gonfie vele.

Uomini e Donne, la furia di Maria De Filippi si abbatte su Alessandro Vicinanza: "Che problemi hai?"

Alessandro Vicinanza torna in studio e ringrazia Cristina Tenuta per avergli dato l'esclusiva: data questa circostanza, Gianni Sperti gli chiede perché allora sono ancora negli studi del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere risponde che si stanno solo conoscendo e che è presto per poter uscire. A queste parole, Gianni si arrabbia e lo accusa di rigirare le cose come vuole. Anche Barbara interviene e sottolinea che Alessandro tende a girare le cose come preferisce e il cavaliere l'attacca dicendo che una donna di 50 anni come lei si è appellata alla barba - citando la storia di Federico - invece di concentrarsi su altro ed è stata al centro studio fossilizzandosi sulla barba dei cavalieri. A questo intervento Maria De Filippi prende la parola e asfalta il cavaliere, dicendo che lui non ha alcun diritto di dire certe cose a Barbara e che se lei vuole che la dama stia al centro studio anche un'ora per parlare della barba di un cavaliere allora ci starà.

Di fronte alla furia mariana, Alessandro prova a fare un passo indietro, ma provoca la reazione di altre dame del parterre, come Serena, con cui volano stracci. Di fronte a queste escalation, Cristina si tira indietro sull'esclusiva e le dice che ci sono delle cose che non le piacciono, anche cose che sta dicendo adesso. Vicinanza interviene e dice che in passato anche lei e Armando hanno parlato male di Ida, provocando un completo retrofront di Cristina. Maria De Filippi interviene di nuovo e si schiera dalla parte di Cristina, perché il cavaliere è stato insistente fino allo sfinimento con lei, ma poi dopo questi passi avanti tra di loro, si sta concentrando su altre cose e sembra quasi che ora la dama non vada più bene. Dopo una lunga discussione, Alessandro si alza e ritorna a sedersi, con molto stupore di Cristina, che chiede di uscire momentaneamente.

Si continua con il trono over con Alessio e Costanza, la dama che era scesa per conoscerlo e che il cavaliere aveva deciso di far restare. La dama racconta che la loro prima uscita è stata molto bella, è stata bene e sembra entusiasta di conoscerlo, ma Alessio spegne ogni sua speranza, dicendo che, invece, per lui non è scattato nulla e anche il loro bacio non gli ha dato. Costanza ribatte che avrebbe potuto dirglielo prima, in modo da prepararla anche prima di farla scendere di nuovo al centro studio. Alessio prova ad arrampicarsi sugli specchi, dicendo che lei sulla carta è la ragazza perfetta, che è una bella persona, ma Costanza lo blocca e dichiara che lei è consapevole della persona che è e non ha bisogno di lui che le dica queste cose. Alla fine, la dama si alza e saluta Alessio e decide di andar via, nonostante gli opinionisti le consiglino di restare ancora nel programma e tentare la fortuna.

Spazio al trono classico con Ida Platano ed Ernesto Russo: il corteggiatore ha portato in esterna la tronista a vedere le stelle e si ritrovano a parlare dell'"inseguimento" di Ida con Mario Cursitore, per il quale Ernesto ha criticato molto la Platano. In studio, Ida ammette che si è sentita in imbarazzo durante l'esterna con Ernesto, ma lui afferma che è fatto così. Anche Mario interviene e dichiara che dopo tre settimane di pausa natalizia, si aspettava un gesto dalla tronista, ma quando Ida gli risponde che avrebbe dovuto fare anche lui qualcosa e che lei aveva già fatto dei passi nella sua direzione. Quando Mario afferma che non sapeva che potesse chiedere alla redazione di vedere la tronista, Ida e anche Tina lo accusano di voler fare l'ingenuo e interviene anche la redazione a smentire che non è come dice il corteggiatore. La conduttrice svela che Ida è uscita in esterna anche con Sergio, uno degli ultimi corteggiatori giunti per lei. Durante la loro esterna i due hanno condiviso ricordi del loro passato e la tronista ha scoperto che tra suo figlio Samu e Sergio ci sono diversi punti di contatto, come l'essere cresciuti senza una figura paterna. In studio, Maria svela che Ida ha deciso di portare in esterna una terza volta sempre Sergio, proprio per l'affinità che ha sentito con lui e durante questa seconda esterna i due si sono avvicinati ancora di più, tanto che Ida gli ha mostrato una foto di suo figlio Samuele. In studio, Sergio dispensa opinioni su Alessandro Vicinanza e Mario Cursitore, provocando la risposta piccata di Tina che non capisce perché non si concentri sul suo percorso.

