Uomini e Donne, la dolorosa confessione di un'ex tronista: "Ero prosciugata, ma ho deciso di..."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole, racconta di aver attraversato un periodo molto difficile della sua vita.

Manca poco alla nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre su Canale 5. Nell'attesa, l'ex tronista Andrea Nicole Conte si è lasciata andare a una dolorosa confessione sui social in cui ha rivelato di aver attraversato un periodo molto difficile dopo l'esperienza nel dating show.

Andrea Nicole Conte e il suo cambiamento fisico

Andrea Nicole Conte ha attraversato un periodo molto difficile dopo la rottura con Ciprian Aftim. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato come sta affrontando il cambiamento fisico dopo essere arrivata a pesare 47 chili:

Diciamo che rispetto all’anno scorso qualche chilo in più c’è. Ma la differenza è che ero prosciugata di tutto. Ridotta a 47 kg di malessere e lacrime. Quest’anno invece ho deciso di fregarmene completamente. Di vivere serenamente il mio corpo e la serenità mentale che sto raggiungendo. Anche se più morbida...

Per tornare in forma ho tutta la vita, ma deve essere un connubio tra mente e corpo. Io mi sto prendendo cura della prima parte per caricare i motori e ripartire più forte di prima!

Leggi anche Arianna Cirrincione rompe il silenzio sulla sua gravidanza

Ricordiamo che la nuova stagione di Uomini e Donne ripartirà il prossimo lunedì 18 settembre 2023 su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi è senza dubbio tra i programmi più attesi. Chi saranno i nuovi tronisti: possibile che vi sia anche qualche ex protagonista di Temptation Island? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.