Gossip TV

Nell'affaire Totti-Blasi, è spuntato anche l'ex tronista romano e postino di C'è Posta per Te: Gianfranco Apicerni.

La nuova, presunta fiamma di Francesco Totti, la chiacchieratissima 34enne romana Noemi Bocchi, ex moglie del patron del Tivoli Terme Calcio, Mario Caucci, ha avuto un altro noto fidanzato: l'ex tronista romano, e tra i postini di C'è Posta per Te, Gianfranco Apicerni.

Uomini e Donne, l'ex tronista Gianfranco Apicerni, ex fidanzato di Noemi Bocchi, sbotta sui social

Quest'ultimo nei giorni scorsi avrebbe rilasciato un'intervista al settimanale DiPiùTv nella quale avrebbe fatto riferimento alla Bocchi parlando di lei e del loro amore passato:

"Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi.."

Queste le dichiarazioni dell'ex tronista rilasciate al settimanale ma secondo rivelato da quest'ultimo sarebbe una notizia completamente fake in quanto Apicerni, ha tenuto a precisare sui social, non avrebbe mai rilasciato alcuna intervista.

. Ecco le parole del romano che ha minacciato di intraprendere azioni legali per tutelarsi:

"Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei virgolettati (mai rilasciati) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di 10 anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me. Sto valutando al riguardo di intervenire nelle sedi opportune."