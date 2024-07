Uomini e Donne, l'ex tronista Claudio Sona e la classifica della coppie: "Io e Mario Serpa? Ultimi"

Gossip TV

TikTok impazza con le classifiche delle coppie di Uomini e Donne e Claudio Sona, primo tronista gay del dating show di Canale 5, gela sull'ex corteggiatore ed ex fidanzato Mario Serpa.

Il veronese Claudio Sona è stato il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne e all'epoca, nel 2016, quando sclese il corteggiatore Mario Serpa, esplose il fenonomo dei "Clario" che divennero una delle coppie più amate e seguite nella storia del programma.

Uomini e Donne, Claudio Sona posiziona i "Clario" all'ultimo posto nel trend che sta spopolando su TikTok

La loro storia fece sognare il pubblico ma naufragò dopo pochi mesi. La relazione finì bruscamente a causa delle accuse dell'ex fidanzato di Claudio, Juan Fran Sierra, che sosteneva che Claudio lo frequentasse durante il trono. Dopo un tentativo di riconciliazione, la coppia si lasciò definitivamente in termini poco amichevoli. Da allora, Claudio e Mario hanno perso ogni contatto. Sona è ora legato da anni a Nick Corna, mentre Mario si è allontanato dal mondo dello spettacolo e vive a New York. Su TikTok spopola un trend legato alle coppie di Uomini e Donne e con l'occasione l'ex tronista veronese è tornato a parlare di Mario. Il gioco consiste nel collocare le tante coppie del dating show che si sono formate in più di 20 anni dal primo al decimo posto.

La prima a inziare il trend è stata l'ex corteggiatrice Chiara Rabbi. posizionando lei e il suo ex, Davide Donadei, all'ultimo posto. Questo ha scatenato un botta e risposta pubblico con Davide, che ha replicato mettendo la loro coppia al primo posto e definendola "bellissima". Ieri è stata la volta di Nilufar Addati. che ha collocato la sua storia con Giordano Mazzocchi al primo posto. Anche qui c'è stato il commento. Giordano ha infatti scritto sotto video di Nilufar con la parola "scontato", riaccendendo subito il gossip su un'altra delle coppie più amate che si sono formate nel programma.

Claudio Sona, invece, ha spiazzato tutti posizionandosi con Mario Serpa al decimo e ultimo posto accompagnando il tutto con una risata molto eloquente.

