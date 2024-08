Uomini e Donne, l'ex tronista Clarissa Marchese si scaglia contro Pino Insegno: "Ridateci Liorni"

Gossip TV

L'ex volto del dating show di Uomini e Donne, Clarissa Marchese, a sorpresa, ha attaccato il conduttore di Reazione a Catena.

Clarissa Marchese, ex Miss Italia e storica tronista di Uomini e Donne che proprio nel dating show l'uomo della sua vita, Federico Gregucci che ha sposato nel 2019 e con il quale ha avuto due figli, ha recentemente espresso un parere piuttosto diretto e impietoso nei confronti del conduttore di Reazione a Catena, Pino Insegno.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese contro Pino Insegno

Il celebere attore, doppiatore è al timone del quiz estivo di Rai1, prendendo il posto di Marco Liorni che è stato il conduttore del programma nel corso degli cinque anni. Ebbene, la figura di Insegno a piazza Mazzini ha generato sicuramente qualche divisione, tra chi lo apprezza, come la maggior parte dei vertici Rai (il conduttore, a gennaio sarà al timone di Il Buono, il Brutto e il Cattivo, show sempre su Rai1 in prima serata) e chi, invece, non lo trova adeguato nella figura di presentatore. Tra questi, l'ex tronista del dating show, 30enne originaria di Sciacca, Clarissa Marchese ha condiviso su Therads un duro sfogo contro Insegno che ha fatto immediatamente il giro del web.

Nel suo messaggio, la Marchese ha espresso senza mezzi termini il desiderio di rivedere al timone del quiz Marco Liorni, sottolineando come, a suo avviso, l'operato di Insegno non sia all'altezza delle aspettative.

"Vi prego, ridateci Liorni. È l’unico programma che guardo in tv, un gioco che funziona benissimo e lui non ci sta… Mette sempre in difficoltà i concorrenti, ma perché?”.

Facendo un bilancio del suo show, Insegno, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di essere molto soddisfatto del lavoro svolto a Reazione a Catena:

"E' andata anche meglio di quel che pensassi. Poi è scritto benissimo. Hanno fatto il tifo per me colleghi e amici: Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Carlo Conti. E mi ha fatto un piacere gigantesco ricevere i complimenti di Umberto Orsini, l'ultimo dei nostri grandi attori che a 90 anni lavora ancora a teatro. La sua telefonata mi ha riempito di gioia!"

Parlando delle critiche, il conduttore ha dichiarato:

"Non guardo più i social. sono critiche superficiali, al limite dell’insulto gratuito"