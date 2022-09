Uomini e Donne, l'ex fidanzata di uno dei nuovi tronisti confessa: "Se parlassi io lo farei cacciare in pochi minuti"

Gossip TV

Clarissa Barberi lancia una velenosa frecciata sui social al suo ex, ora tronista di Uomini e Donne.

I nuovi tronisti di Uomini e Donne, Federico Nicotera e Federico Dainese, sono finiti al centro delle polemiche. Il motivo? Le ultime e dure frecciatine lanciate sui social da Clarissa Barberi, l'ex fidanzata di uno dei due protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

I due tronisti di Uomini e Donne al centro del gossip

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha presentato ufficialmente i due nuovi tronisti. Stiamo parlando di Federico Nicotera, ingegnere romano con una vita privata abbastanza travagliata, e Federico Dainese, dentista ed ex corteggiatore del dating show di Canale 5. Ad alimentare il gossip intorno ai due ragazzi ci ha pensato Deianira Marzano.

La Marzano ha infatti pubblicato sulle sue storie Instagram alcune velenose frecciatine lanciate dell’ex fidanzata di uno dei due nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Clarissa Barberi ha condiviso su TikTok un paio di video dove ironizza su uno dei due tronisti. La modella, attrice e studentessa non ha specificato il nome del diretto interessato, ma ha fatto chiaramente intendere che secondo lei dietro l’apparenza si nasconderebbe tutt’altro:

"Quando il tuo ex è a Uomini e Donne e se potessi lo farei cacciare in pochi minuti [...] Quando mi dicono che il mio ex che sta a Uomini e Donne sembra un bravo ragazzo" ha scritto Clarissa su TikTok non rivelando il nome del ragazzo. A chi si starà riferendo? Staremo a vedere se usciranno fuori altre succulente informazioni.

