Uomini e Donne, l'ex dama Maria Tona sbotta: " Io carne da macello, parlerò a maggio"

L'ex dama romana intervistata da PiùDonna.

Maria Tona, l'ex dama romana del trono over di Uomini e Donne, è tornata a parlare del dating show precisando che presto svelerà anche cose per ora resteranno top secret. L'attrice e imprenditrice romana ha un contratto con Mediaset che lega fino a maggio, poi potrà raccontare davvero tutto tra cui i motivi per cui ha lasciato il programma.

Intervistato da Fralof per PiùDonna, Maria Tona ha dichiarato:

"Sul perché ho lasciato il programma è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo. Di vero lì dentro tra gli uomini del parterre, ho fatto fatica a riconoscere qualcuno. Come donna mi sento fortunata perché riesco a vedere oltre quello che la gente non vede. Io dico sempre di alzare l’asticella, di non fermarsi in superficie, di andare in profondità perché le risposte si trovano. Il motivo per cui non sono stata più invitata lo potrò dire solo a fine maggio."

Sulle accuse di sfruttare il programma per la visibilità, l'ex dama romana ha replicato:

"Questo argomento mi fa inviperire. Non c’è una persona li dentro che non stia li per le telecamere. Se cercate il mio trascorso vedete che io ho sempre fatto spettacolo, film, teatro, televisione. Ho sempre sponsorizzato con fotografie, interviste e video il mio lavoro legato alla medicina estetica e la chirurgia plastica che vede coinvolti oltre 10 famosi chirurghi. Non è differente da tutto quello che hanno fatto gli altri. Forse l’unico che all’inizio ho frequentato e che era più onesto era Paolo."

La parte che riguarda la mia uscita da Uomini e Donne - ha concluso - e quello che penso sul serio no. Ma uscirà fuori, ho delle sorprese perché sono una donna dalle mille risorse. L’esperienza al dating show è stato un percorso che non rinnego e ringrazio Maria in primis.

