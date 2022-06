Uomini e Donne, l’ex dama Carlotta Savorelli mostra i segni della psoriasi: ''C’è chi in questa foto vede…''

Gossip TV

Carlotta Savorelli ha lasciato Uomini e Donne ma è rimasta nel cuore dei fan, colpiti dall’ultima foto postata dall’ex dama su Instagram.

Non tutti trovano a Uomini e Donne la giusta dimensione per cercare il vero amore, ma tutti coloro che si mostrano sinceri e leali rimangono nel cuore dei fan del programma, come è successo a Carlotta Savorelli. L’ex dama del Trono Over è molto seguita sui social, dove pubblica contenuti originali ed esilaranti, e dove ha deciso di suscitare un momento di riflessione nei lettori, mostrando i segni della sua psoriasi.

Uomini e Donne, Carlotta Savorelli mostra la psoriasi e fa riflettere

Nello studio di Uomini e Donne passano moltissime dame e cavalieri in cerca del vero amore, ma non per tutti purtroppo c’è il lieto fine. Se, tuttavia, queste dame e questi cavalieri si mostrano sinceramente alla ricerca dell’amore, puliti nel loro essere ed educati al punto da diventare esempi, il pubblico del dating show di Canale5 li prende a cuore e continua a seguirli con piacere anche sui social. È certamente il caso di Carlotta Savorelli, ex dama del Trono Over, che ha lasciato il programma dopo qualche delusione sentimentale ed è tornata alla sua vita, creando contenuti molti interessanti su Instagram, e godendo ancora dell’appoggio dei telespettatori del programma di Maria De Filippi. Raggiungendo un grande numero di utenti - solo su Instagram conta 148mila followers - Carlotta ha deciso di pubblicare un pensiero a proposito di una patologia con la quale convive da tempo e che è molto più diffusa di ciò che si pensa, ovvero la psoriasi.

“C’è chi in questa foto vede me, chi si sofferma sulla psoriasi, chi nota la bougainvillea e c’è chi guarda oltre e vede la meraviglia di Tavarola . Io qui non vedo, ma sento tutto. Lo sento nel cuore che pulsa forte e chiaro! Il mio posto del cuore… quel luogo che mi emoziona al punto che mi cambiano gli occhi! Avete anche voi un posto così?”.

Carlotta ha mostrato i segni che questa patologia ha lasciato sulla sua pelle, invitando così tutti a guardare oltre e a concentrasi sulla persona più che sull’aspetto della persona. E mentre Savorelli lancia un nuovo messaggio positivo, crescono i dubbi sulla coppia formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Lui parte con la famiglia proprio durante i giorni che precedono il compleanno della fidanzata, la quale sceglie il silenzio stampa e se è adirata per la scelta non lo dà certo a vedere.

