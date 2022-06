Uomini e Donne, Matteo Ranieri al centro dei pettegolezzi: non decolla con Valeria Cardone?

Gossip TV

Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono lasciati? Parla l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il trono di Matteo Ranieri non ha convinto, così come non convince il rapporto tra l’ex tronista e la sua scelta, la bella Valeria Cardone. Il ligure si affanna a smentire le voci di crisi, ma il rapporto non sembra decollare e sono molte le segnalazioni sulla coppia nata a Uomini e Donne. Complice l’annuncio di un viaggio che lo terrà separato da Valeria proprio nel giorno del compleanno della fidanzata, Matteo finisce nuovamente in mezzo alla polemica e decide di spiegare ciò che sta realmente accadendo.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri in viaggio senza Valeria Cardone: ecco perché

Dopo le scelte nello studio di Uomini e Donne, i tronisti finiscono sotto la lente d’ingrandimento dei fan del programma, che sono curiosi di scoprire se la scelta è stata quella giusta, se la relazione sboccerà e se l’amore durerà ben più del tempo di scattare qualche professionale foto di coppia per Instagram. Il rapporto tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone proprio non convince i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, che vedono la coppia fin troppo distante e rimangono scioccati nel leggere segnalazioni assurde, che addirittura vorrebbero Valeria costretta a raggiungere Matteo per vederlo anche solamente per pochissime ore perché lui non ha intenzione di fare il contrario, quasi infastidito dalla presenza della sua fidanzata secondo alcuni rumors, per poi finire con lo scoprire che Ranieri ha deciso di partire per un viaggio in camper proprio a ridosso del compleanno della sua dolce metà.

Insomma, ascoltando le dicerie, sembrerebbe quasi che Valeria sia l’unica persona realmente innamorata e che Matteo stia prendendo tempo prima di chiudere il rapporto, ma è veramente così? Dopo due anni a Uomini e Donne, appare chiaro che il tronista è un ragazzo riservato, dall’interiorità tutta particolare, che si è raccontato a cuore aperto e dunque sembra improbabile che possa nascondere qualcosa di losco. Certo è che Matteo e Valeria non sono quella coppia unita e passionale che tutti ci saremmo aspettati, ma vero anche che la lontananza può essere uno scoglio problematico quando si è giovani.

Dopo i nuovi rumors a proposito del suo improvviso viaggio in camper con la famiglia, Ranieri ha rotto il silenzio su Instagram svelando che si tratta di un viaggio che ogni anno compie con la sua famiglia e che questa volta hanno scelto Inghilterra e Irlanda perché qui si sposerà una delle cugine. Matteo ha origini irlandesi e sua madre è di Liverpool, dunque nessuna fuga per sfuggire a Valeria come tanti hanno ipotizzato. Ma la corteggiatrice come avrà preso la prospettiva di passare tutta sola il compleanno?

