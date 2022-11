Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Samuele Carniani commenta il percorso di Luca Salatino al Grande Fratello Vip!

Gossip TV

Samuele Carniani, innamoratissimo di Roberta Giusti a distanza di dieci mesi dalla scelta a Uomini e Donne, commenta la presenza di Luca Salatino al Grande Fratello Vip.

Bello, dolce e con la testa sulle spalle, Samuele Carniani è senza dubbio uno dei corteggiatori più amati delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Il toscano, sempre più innamorato dell’ex tronista Roberta Giusti dopo la scelta nello studio del dating show di Canale 5, commenta così la presenza di Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip.

Uomini e Donne, la confessione di Samuele Carniani

Tra i corteggiatori più apprezzati delle ultime stagioni di Uomini e Donne c’è, senza dubbio, Samuele Carniani. Il toscano ventitreenne ha da poco deciso di buttarsi a capofitto nel mondo del fitness, da sempre grande amante dello sport, e tentare una carriera come personal trainer. La decisione è stata presa grazie al fondamentale appoggio della sua fidanzata Roberta Giusti, l’ex tronista che lo scelse preferendolo a Luca Salatino. La coppia ha festeggiato dieci mesi di fidanzamento con una festa per far conoscere le rispettive famiglia e Samuele ha raccontato al magazine ufficiale del programma di avere grandi progetti per il primo anniversario.

Samuele e Roberta, al momento, non convivono e questo rende tutto più difficile per il bel toscano, che ha confessato di sentire moltissimo la mancanza della sua fidanzata dalla quale vorrebbe un figlio entro qualche anno. Carniani, infatti, vuole essere un padre giovane e spera che con la romana potrà formare una famiglia. Lo sportivo ha parlato al settimanale del programma anche di Luca Salatino, posto davanti ad un ultimatum da Soraia, con il quale ha condiviso il percorso a Uomini e Donne come rivale:

“Luca è una persona vera: ci ho discusso in studio, ci siamo anche accalorati delle volte, ma ho una grande stima di lui. Dice le cose che pensa nel momento in cui le pensa, non fa troppi calcoli sul momento in cui parlare per creare scalpore. Sono molto contento per lui”.

L’ex corteggiatore ha approvato a pieni voti la presenza di Luca nella casa del Grande Fratello Vip, spendendo belle parole per il romano e mostrandosi un ragazzo veramente per bene. A proposito dei due nuovi tronisti Federico Nicotera e Federico Dainese, invece, Samuele ammette di avere le idee confuse al momento:

"Federico al momento non lo sto capendo: è corteggiato da tre ragazze diversissime tra loro, anche a livello caratteriale, e non posso proprio immaginare quale possa essere la più compatibile con i desideri di lui. Mi sembra poi che con la sua attitudine possa spaventare le corteggiatrici e spingerle a comportarsi in modo poco spontaneo… Anche Fede è un enigma. È un ragazzo alla mano e simpatico, ma non riesco ad inquadrarlo”.

