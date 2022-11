Grande Fratello Vip, Luca Salatino costretto a scegliere: la fidanzata Soraia dà un ultimatum

Gossip TV

Soraia entra nella casa del Grande Fratello Vip per mettere Luca Salatino davanti una scelta, dopo averlo visto crollare in Casa.

Luca Salatino ha mostrato di star vivendo una fortissima crisi nella casa del Grande Fratello Vip, costantemente in dubbio sul continuare o meno il suo percorso in Casa per via della mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti e dei suoi affetti più grandi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di intervenire, costringendo Luca ad una scelta ben precisa.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino in difficoltà: interviene Soraia

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha mostrato di aver difficoltà nello gestire la forte nostalgia per i suoi affetti, in particolare avvertendo la mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti. I due si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, e la relazione è continuata nonostante le critiche, portando Luca a fare progetti a lungo termine con la sua dolce metà. A Cinecittà, Salatino è crollato più di una volta in lacrime, afflitto dalla nostalgia e consolato dai presenti, sempre più allarmati dalle sue dichiarazioni sull’imminente abbandono del gioco. Vedendo Salatino sempre meno partecipe alle dinamiche del Gf Vip a causa di questa tristezza, Alfonso Signorini ha deciso di far intervenire Soraia con un incontro faccia a faccia. La giovane di Como ha scritto una lettera molto sentita a Luca:

“Sono orgogliosa di te e in questi mesi sto cercando di costruire il nostro futuro, il giorno del nostro mesiversario ho avuto un crollo non indifferente, proprio come quelli che hai tu - riporta Biccy - Il vuoto che senti tu lo sento anche io in ogni momento della giornata. Quando sei stato male sono stata male anche io. […] Io ti amerò in maniera pura perché sei la persona più straordinaria che abbia mai incontrato. Ti amo, sei la mia vita”.

Nel corso del confronto, invece, Soraia ha ribadito che anche la famiglia di Luca soffre nel vederlo piangere e ha posto il suo fidanzato davanti ad una scelta obbligata: uscire con lei dalla Casa, oppure rimanere al Gf Vip e smettere di piangere, per non allarmare più i suoi cari. In studio Sonia Bruganelli, che ha sparato a zero su Antonella Fiordelisi, ha chiesto a Luca di continuare:

"Io credo che ci sta pensando, è normale che stia così ma farebbe un errore enorme ad andarsene, perché sta evolvendo da un punto di vista umano, sarebbe un peccato lasciare il percorso a metà”.

Sostenuto da tutti i presenti, che si sono affezionati allo chef romano e al suo percorso, Salatino ha confermato la sua scelta di continuare ed è stato premiato, risultando nuovamente immune al televoto. Il romano riuscirà a scrollarsi la tristezza per godersi il viaggio nel reality show di Canale 5 oppure ci ripenserà tra poche settimane?

