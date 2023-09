Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Andrea Foriglio si candida come tronista: "Non cerco visibilità ma il vero amore"

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Nicole Santinelli, Andrea Foriglio, si candida come tronista della nuova edizione di Uomini e Donne.

Andrea Foriglio, osteopata romano, fresco vincitore del titolo Più Bello D'Italia, è stato uno dei volti della scorsa stagione di Uomini e Donne che ha più attirato le simpatie del pubblico femminile di Canale 5 e non solo. Anche se ha partecipato al programma per corteggiatore Nicole Santinelli (che poi ha scelto Carlo Alberto Mancini) ha catturato l'attenzione anche della dama del trono over, Roberta Di Padua, che l'ha invitato più volte ad uscire insieme.

Uomini e Donne, Andrea Foriglio: "Vorrei dimostrare che non sono un ragazzo finto e impostato"

Oggi, Andrea, è ancora single e cerca l'amore, quello vero. Per lui sarebbe una bella occasione quella di sedere sulla poltrona rossa e al magazine Nuovo lo ha rivelato senza alcuna remora:

“Vorrei dimostrare che non sono un ragazzo finto e impostato: io non cerco visibilità visto che il lavoro ce l’ho già, ma il vero amore. Questo sarebbe il mio traguardo nel programma. Se sarei disposto a fare anche altre trasmissioni? Certo, in realtà, il mio sogno è partecipare a un reality show come L’Isola dei Famosi, ma non escluderei neanche la sfida del Grande Fratello”.

L'ex corteggiatore ha poi rivelato cosa lo ha spinto a partecipare al concorso del Più bello d'Italia:

"Certe persone mi hanno messo la pulce nell’orecchio. E ho partecipato. Un’emozione fortissima, perché quello de “Il più bello d’Italia” è un titolo importante. So che ha portato bene a tanti miei predecessori e mi auguro che possa succedere lo stesso pure a me, anche se per carattere tengo i piedi per terra. Sono dedito alla mia professione di osteopata e quindi continuerò a concentrarmi sul lavoro, proprio come ho fatto fino a oggi: non sarà questa vittoria a farmi lasciare ciò che ho costruito."

La voglia di avventurarsi nel dating show di Maria De Filippi come tronista, l'osteopata romano l'aveva già rivelato in un'intervista a Tag24 nel luglio scorso, dichiarando però che la redazione di Uomini e Donne non lo aveva ancora contattato:

"Non me l’hanno chiesto. Anche se fosse non ve lo potrei dire, perché non sono stati ancora annunciati i prossimi tronisti. Sono sincero, sono una persona a cui piace fare esperienze nuove e mettersi in gioco. Quella del tronista è un’esperienza che mi piacerebbe fare. Che tipo di donna sceglierei? Due cose deve avere: carisma e ambizione. E’ normale che debba essere anche una bella ragazza, perché l’impatto visivo è normale che conti. Però di belle ragazze ne ho viste tante, se sono ancora single è perché a livello caratteriale ancora non ho trovato una ragazza che oltre alla bellezza abbia carisma e ambizione."

