L'ex dama romana del trono over di Uomini e Donne, Isabella Ricci, è stata intervistata dal magazine dedicato al programma e con l'occasione ha parlato di Ida Platano, la dama bresciana tra i protagonisti del dating show di Canale 5.

Isabella Ricci, la 63enne romana, ex dama del trono over di Uomini e Donne, è stata intervistata dal settimanale dedicato al programma e con l'occasione ha parlato delle sue imminenti nozze con l'ex cavaliere Fabio Mantovani, conosciuto proprio nel dal dating show di Maria De Filippi e della dama bresciana Ida Platano, sulla quale, la Ricci ha un'opinione ben precisa. Isabella e Fabio, sono tornati nel programma la settimana scorsa, per annunciare le nozze che si terranno il prossimo il 28 maggio a Pescantina, un piccolo comune in provincia di Verona.

Uomini e Donne, l'attacco di Isabella Ricci a Ida Platano: "Sta diventando come Gemma"

In questo momento, l'ex dama si trova a Dubai dove vivrà per sei mesi l'anno con il suo Fabio.

"In questo momento mi trovo a Dubai con Fabio e tornerò in Italia il 24 maggio per gli ultimi preparativi del matrimonio che si terrà il 28 di questo mese. Sarà una festa tra amici, con una settantina di persone. Celebreremo le nozze nella sala consiliare del comune di Pescantina (dove vive Fabio). Poi faremo un aperitivo su una terrazza naturale che dà sulla Valpolicella, non lontano dal ristorante dove si terrà la cena [..] per mantenere la sorpresa, la mattina del matrimonio lascerò casa di Fabio e mi andrò a preparare in un posto segreto dove ci saranno le mie amiche più strette. Trascorreremo una mattinata di preparativi e chiacchiere tra donne alla Sex and the City.

Sul loro recente ritorno nel dating show, Isabella ha dichiarato:

"Bellissimo. Sono stati tutti davvero gentili e premurosi con noi, in primis la padrona di casa, escluse alcune persone..." Su Armando, l'ex dama ha voluto precisare: Lui si è tolto qualche sassolino io mi sono limitata a rispondere anche perché ero, e sono, talmente contenta e serena che poco mi importava cosa pensasse Armando. Per me tornare in studio era una festa, è così è stata. Quasi tutti durante il ballo si sono avvicinati a noi per congratularsi, comprese persone che non avevamo conosciuto durante il nostro percorso: è stato davvero molto bello. Gemma, Armando, Ida e Riccardo non si sono avvicinati.

In merito a Ida e Riccardo, la bella imprenditrice ha le idee molto chiare:

"Sinceramente penso, come altri, che Ida stia diventando un po' come Gemma. Da Marcello (Messina) in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita...per quanto riguardo Riccardo, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato - se si ha intenzione di intraprende una storia con lui - per quello che è, ovvero un uomo che si piace molto (o almeno io lo vedo così), un pochino polemico e che arriva con difficoltà al dunque. Non penso sia un uomo da "ti prendo e ti porto via".

Sulla recente polemica tra Catia e Biagio, Isabella ha dichiarato:

"Dal poco che ho visto, io e Catia siamo due donne molto diverse. E' vero, entrambe siamo uscite con Biagio e con entrambe lui non è stato chiaro. Se fossi stata in trasmissione, probabilmente in quel frangente sarei intervenuta in difesa di Catia perché l'esperienza che ho avuto con Biagio la conoscono tutti.

