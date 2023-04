Uomini e Donne, l'amicizia al capolinea tra Luca Salatino e Matteo Ranieri: "Lui quando lo sente nominare..."

Gossip TV

Nuovi retroscena sui rapporti attuali tra i due ex tronisti di Uomini e Donne, prima inseparabili ora in guerra.

Sono emersi nuovi retroscena sui rapporti attuali tra i due ex tronisti di Uomini e Donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri, inseparabili durante il loro percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, "Luca Salatino se sente solo nominare Matteo Ranieri gli saltano i nervi"

Matteo, al termine del trono, aveva dedicato più volte dediche a Luca, chiamandolo "fratello" e condividendo con lui diversi momenti di quotidianità sui social. Poco prima che Luca entrasse al Grande Fratello Vip, i rapporti tra i due ex tronisti avevano però subito una battuta d'arresto confermata da Matteo Ranieri. "L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello" aveva dichiarato l'ex corteggiatore della Codegoni a Mondotv24.

Oggi, sono emersi nuovi dettagli e sembra invece che la riconciliazione sia del tutto improbabile.

L'influencer campana Deianira Marzano, a tal proposito ha dichiarato:

"Da fonti super certe Luca Salatino se sente solo nominare Matteo Ranieri gli saltano i nervi" e ancora sulla presunta lite causa dall'ingresso dei Salatino al Gf Vip, la Marzano ha aggiunto: "Pare che Luca non lo abbia comunicato che era stato preso a Matero che lui davanti ad una persona in comune si è fatto fatto venire le mosse a terra e abbia chiamato Luca, "coglion*"

Anche Amedeo Venza ha svelato alcuni retroscena sui due ex tronisti: "In tanti si chiedono come mai i due non abbiano più avuto modo di parlarsi o di vedersi...pare che da quando Luca è uscito dal Gf Vip abbia deciso di non aver alcun tipo di rapporto con il suo ex amico, nonostante Matteo abbia chiesto un chiarimento...quindi tra i due l'amicizia è decisamente terminata."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.